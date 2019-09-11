Как переселенцы осваиваются в новых громадах, – опрос

С годами все больше переселенцев позитивнее относятся к новым громадам и их жителям, куда они переехали. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала старший координатор проектов IFES в Украине Надежда Пашкова.

«На 3% вырос показатель среди тех ВПЛ, которые считают, что их приняли в громаду, где они сейчас проживают. Так думают 26% ВПЛ, кто с этим полностью согласен, и 53% ВПЛ, кто скорее согласен с этим утверждением», – сказала она.

«Также на 3% вырос показатель тех ВПЛ, которые считают, что они полностью интегрированы в те громады, где сейчас проживают. С этим утверждением полностью согласны 16% ВПЛ, 49% – скорее согласны. И только 5% ВПЛ совсем не согласны с тем утверждением, что они интегрировались», – продолжила Пашкова.

По ее словам, голосование на выборах – не единственный показатель общественной активности переселенцев, поэтому социологи выяснили, насколько ВПЛ являются активными в новых громадах.

«Сейчас ВПЛ более активны в новых громадах, куда они переехали, чем до переезда из своих родных регионов. Это связано с тем, что ВПЛ нужно решать очень много сложных вопросов, нужно обустраивать свою жизнь, нужно отстаивать свои права и заявлять о них. Например, на 8% чаще ВПЛ контактировали или встречались с государственными чиновниками для озвучивания своей позиции, чем до того, как они покинули свои места проживания», – отмечает эксперт.

«На 5% чаще ВПЛ принимали участие в обсуждении вопросов с соседями или громадой. В социальных сетях активность выросла на 7%, в сравнении с активностью в прошлых громадах – 3%. Сейчас уровень активности ВПЛ в соцсетях 11%, где они высказывают свою точку зрения по политическим вопросам. 11% ВПЛ подписывали петиции онлайн или письменно», – рассказала Пашкова.

Эксперт резюмировала, что если у переселенцев есть инструменты влияния на политическую ситуацию и решения их проблем, они этим пользуются.

*Опрос был проведен международной компанией IFES среди переселенцев в феврале-марте 2019 года при поддержке правительства Великобритании. Цель опроса – проанализировать и оценить ситуацию с избирательными правами и общественной активности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Были опрошены 2063 переселенца по месту их проживания. Аналогичные опросы среди ВПЛ компания проводит на протяжении 3-х лет.

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