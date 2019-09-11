Сурков остается ключевой фигурой в Минском процессе, – мнение

Помощник президента РФ Владислав Сурков и куратор «Л-ДНР» остается ключевой фигурой в Минском процессе, хотя у него сейчас есть серьезный соперник в лице украинского политика Виктора Медведчука. Такое мнение высказал адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов.

«У Суркова действительно проблемы, и действительно идет серьезная борьба с Медведчуком за то видение, каким должен быть Минский процесс, но он продолжает оставаться ключевой фигурой на этом направлении», – сказал он.

«Что касается других участников этих действий, то это в том числе МИД РФ – Лавров, и другие. Украина до сих пор остается в фокусе внимания Кремля. Это болевая точка для них, и прежде всего – из-за вопроса по Крыму, потому что в конечном счете, какую бы мантру Путин и его окружение не произносили о том, что "Крым российский навсегда", они прекрасно понимают, что этот вопрос окончательно похоронить не удастся», – добавил Полозов.

Юрист также акцентировал, что внешняя политика президента России Владимира Путина сейчас нацелена на то, чтобы «разменять» Крым на Донбасс.

Напомним, Виктор Медведчук отказался представлять интересы Украины на переговорах с Россией из-за несогласия с курсом президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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