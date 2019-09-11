На Донетчине работник ГСЧС распространял наркотики среди военных и местных жителей (Фото)

На Донетчине во время сбыта наркотического вещества задержан работник пожарно-спасательного отряда, который распространял наркотики среди военных и местных жителей. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным ведомства, правоохранители разоблачили группу лиц, которые занимались изготовлением и сбытом наркотических веществ. Наладил работу самодельной нарколаборатории, где изготавливался метамфетамин, житель Доброполья.

Отмечается, что во время личного обыска у задержанного обнаружили:

денежные средства, полученные от незаконного сбыта психотропного вещества;

вещество растительного происхождения, похожее на каннабис;

бумажный сверток с порошкообразным веществом.

«Торговля запрещенными препаратами по приблизительным подсчетам приносила лицам около 500 тыс. грн в месяц. Сейчас решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения», – сообщили в ГБР.

Задержанному инкриминируют незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины работнику пожарно-спасательного отряда грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

В Генеральной прокуратуре уточнили, что работник ГСЧС был задержан 10 сентября, а члены ОПГ занимались сбытом наркотиков в течение июля – сентября в 2019 года. «Используя самодельную лабораторию, изготовляли и через работника одного из государственных учреждений сбывали сильнодействующие наркотические вещества – метамфетамин, каннабис, а также таблетки Акатар», – говорится в сообщении.

«Устанавливаются другие лица, причастные к изготовлению и распространению указанных наркотических средств на территории проведения операции Объединенных сил», – добавили в ГПУ.