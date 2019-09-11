В «ДНР»: В Макеевке убили пенсионера

В центре неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) убили 87-летнего мужчину. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В дежурную часть Центрально-Городского районного отдела полиции Макеевки поступило сообщение об обнаружении трупа местного жителя 1932 года рождения с многочисленными травмами. Правоохранители в кратчайшие сроки задержали ранее судимого злоумышленника, подозреваемого в совершении данного преступления. Действия фигуранта попадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.

Подробности ЧП не сообщаются.

В «полиции» также заявили, что за минувшие сутки в «ДНР» зарегистрировали 8 сообщений о преступлениях, в том числе 4 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 1 грабеж, а также 2 случая изъятия оружия и боеприпасов.

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