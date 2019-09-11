Международные партнеры посетили КПВВ на Донбассе: Что предложили улучшить (Фото)

Международные партнеры посетили контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, гости интересовались рядом вопросов об особенностях несения службы военнослужащими Государственной пограничной службы в КПВВ на линии разграничения.

Также говорили о характеристиках пассажиро-транспортных потоков через КПВВ, технических возможностях пограничников при контрольно-проверочных процедурах и основные риски.

«По итогам визита международные партнеры отметили аспекты, нуждающихся в улучшении с помощью международного взаимодействия. В частности, делегаты подчеркнули необходимость наращивания функционала по дозиметрическому контролю на КПВВ, несмотря на те условия, которые уже созданы для работы пограничников в этом направлении», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, иностранные партнеры посетили КПВВ «Новотроицкое». Во время визита у делегатов, среди которых были представители Дании, Норвегии и Канады, возникало множество вопросов. А КПВВ «Гнутово» посетила с рабочим визитом французская делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Изабель Дюмон.

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