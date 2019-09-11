Жители одного из городов Донетчины смогут получать пенсионные услуги в ЦПАУ (Фото)

Жителям города Часов Яр (Донецкая обл.) пенсионные услуги будут предоставлять в открывшемся Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 11 сентября, сообщила начальник Главного управления Пенсионного Фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ЦПАУ заработало удаленное рабочее место специалиста ПФУ Донетчины. «Отныне более 6 тыс. пенсионеров смогут получить консультации по вопросам пенсионного обеспечения, разъяснения изменений пенсионного законодательства, информацию из реестра застрахованных лиц, не обращаясь в Бахмутско-Лиманское объединенное управление ПФУ Донецкой области», – написала Рад.

Прием граждан будет проводиться по графику – каждый первый и третий вторник месяца с 9:00 до 14:00.

Наталия Рад добавила, что в области продолжается сотрудничество с органами местной власти, объединенными территориальными громадами (ОТГ) по расширению сети удаленных рабочих мест.

Напомним, вчера, 10 сентября, в городе Часов Яр, который готовится стать центром ОТГ, открылся современный ЦПАУ. Теперь жителям города не придется ехать в райцентр за услугами.

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