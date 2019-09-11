Жестокое обращение с животными: В МВД напомнили об ответственности

В Украине за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Об этом сегодня, 11 сентября, напоминает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) Украины.
«В последние годы в Украине обращают большое внимание на нарушение прав животных, защиту их от насилия и умышленного уничтожения. Потому что права человека ценятся и придерживаются лишь в том обществе, где уважают права животных. Мы должны учить наших детей с детства толерантно вести себя с животными. Ведь кошки, собаки, или любой другой – не игрушка», – говорится в сообщении.
Так, за жестокое обращение с животными предусмотрено:
- штраф 3400-5100 грн за издевательство над животными, побои или иные насильственные действия, которые причинили ему физическую боль, страдания и не нанесли телесные повреждения, увечья или гибель, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных;
- 5100-8500 грн штрафа или админарест до 15 суток за жестокое обращение с двумя и более животными;
- арест до 6 месяцев или лишение свободы до 3 лет за жестокое обращение, которое привело к гибели животного;
- лишение свободы на 3-5 лет за выше указанные действия в присутствии несовершеннолетнего;
- лишение свободы на 5-8 лет за особо жестокое обращение с животными в присутствии несовершеннолетних или в отношении двух и более животных, или повторно, или группой.
В случае, если вы столкнулись с ситуацией жесткого обращения с животными, в МВД рекомендуют:
- Попробуйте прервать акт жестокости – просто привлеките внимание людей поблизости.
- Обязательно вызовите полицию. Они составят протокол.
- По возможности зафиксируйте преступление и лицо преступника. Лучше на видео.
- Максимально распространяйте информацию.
«Помните, защитить животных будет гораздо проще, когда вы будете действовать вместе с полицией. От вас тоже многое зависит», – подытожили в МВД.
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