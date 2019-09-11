«Горловка, в обе стороны очень много»: Ситуация в пунктах пропуска днем 11 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 11 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Dimitrios8988»: «11:17. Горловка в Украину: 60 авто перед милицией»;
- Сергей: «14:45. Горловка: в обе стороны очень много».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Марина: «10:12. Из Донецка на "Каргилле" очередь до туалета»;
- Aleksandr: «13:45. "Каргилл": чуть дальше середины посадки»;
- Олег: «13:55. "Каргилл": 45 машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Alex: «12:46. Еленовка 9 машин»;
- Alex: «13:55. Еленовка: час назад пусто в обе стороны»;
- Александра: «14:04. Еленовка – пусто»;
- Елена: «14:14. В сторону Украины пусто на ДНР-посту? Именно сейчас?»;
- Александра: «14:19. Только проехали. На все про все 15 минут»;
- Сергей: «14:41. Новотроицкое, в Донецк 50-70 машин».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Stanislav: «11:09. Пищевик в Мариуполь – 40 авто»;
- Stanislav: «12:40. Пищевик в Донецк. До 10 авто».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
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