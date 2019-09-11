Кабинет министров Украины принял ряд кадровых назначений

Сегодня, 11 сентября, Кабинет министров Украины назначил заместителей в ряд министерств. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
В Министерство развития громад и территорий назначены:
- первый заместитель министра – Живицкий Дмитрий Алексеевич;
- заместитель министра – Негода Вячеслав Андронович.
В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:
- заместитель министра – Панаиотиди Светлана Николаевна;
- заместитель министра – Романович Дмитрий Олегович.
В Министерство образования и науки назначены:
- первый заместитель министра – Полюхович Юрий Юрьевич;
- заместитель министра – Мандзий Любомира Степановна;
- заместитель министра – Ярмистый Максим Николаевич.
В Министерство здравоохранения назначены:
- первый заместитель министра – Семиволос Андрей Владимирович;
- заместитель министра – Загрийчук Михаил Степанович;
- заместитель министра – Качурец Младена Игоревна;
- заместитель министра по вопросам европейской интеграции – Симоненко Елена Анатольевна.
В Министерство социальной политики назначены:
- заместитель министра – Музыченко Виталий Владимирович;
- заместитель министра – Ненюченко Наталья Викторовна.
В Министерство юстиции назначены:
- заместитель министра – Коломиец Валерия Рудольфовна.
В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.
Правительство также уволило 9 заместителей министров:
- В Министерстве энергетики и угольной промышленности – Максимец Татьяну Владимировну, Близнюка Михаила Дмитриевича, Подкоморную Юлию Анатольевну и Корзуна Анатолия Васильевича;
- В Министерстве обороны – Шевчука Олега Николаевича;
- В Министерстве образования и науки – Хобзея Павла Кузьмича, Карандия Владимира Анатольевича, Рашкевич Юрия Михайловича;
- В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Негоду Вячеслава Андроновича.
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