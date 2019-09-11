Кабинет министров Украины принял ряд кадровых назначений

Кабинет министров Украины принял ряд кадровых назначений

11.09.19 18:27dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Кабинета министров Украины

Сегодня, 11 сентября, Кабинет министров Украины назначил заместителей в ряд министерств. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Министерство развития громад и территорий назначены:

  • первый заместитель министра – Живицкий Дмитрий Алексеевич;
  • заместитель министра – Негода Вячеслав Андронович.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

  • заместитель министра – Панаиотиди Светлана Николаевна;
  • заместитель министра – Романович Дмитрий Олегович.

В Министерство образования и науки назначены:

  • первый заместитель министра – Полюхович Юрий Юрьевич;
  • заместитель министра – Мандзий Любомира Степановна;
  • заместитель министра – Ярмистый Максим Николаевич.

В Министерство здравоохранения назначены:

  • первый заместитель министра – Семиволос Андрей Владимирович;
  • заместитель министра – Загрийчук Михаил Степанович;
  • заместитель министра – Качурец Младена Игоревна;
  • заместитель министра по вопросам европейской интеграции – Симоненко Елена Анатольевна.

В Министерство социальной политики назначены:

  • заместитель министра – Музыченко Виталий Владимирович;
  • заместитель министра – Ненюченко Наталья Викторовна.

В Министерство юстиции назначены:

  • заместитель министра – Коломиец Валерия Рудольфовна.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.

Правительство также уволило 9 заместителей министров:

  • В Министерстве энергетики и угольной промышленности – Максимец Татьяну Владимировну, Близнюка Михаила Дмитриевича, Подкоморную Юлию Анатольевну и Корзуна Анатолия Васильевича;
  • В Министерстве обороны – Шевчука Олега Николаевича;
  • В Министерстве образования и науки – Хобзея Павла Кузьмича, Карандия Владимира Анатольевича, Рашкевич Юрия Михайловича;
  • В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Негоду Вячеслава Андроновича.

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