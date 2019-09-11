Кабинет министров Украины принял ряд кадровых назначений

Сегодня, 11 сентября, Кабинет министров Украины назначил заместителей в ряд министерств. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Министерство развития громад и территорий назначены:

первый заместитель министра – Живицкий Дмитрий Алексеевич;

заместитель министра – Негода Вячеслав Андронович.

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства назначены:

заместитель министра – Панаиотиди Светлана Николаевна;

заместитель министра – Романович Дмитрий Олегович.

В Министерство образования и науки назначены:

первый заместитель министра – Полюхович Юрий Юрьевич;

заместитель министра – Мандзий Любомира Степановна;

заместитель министра – Ярмистый Максим Николаевич.

В Министерство здравоохранения назначены:

первый заместитель министра – Семиволос Андрей Владимирович;

заместитель министра – Загрийчук Михаил Степанович;

заместитель министра – Качурец Младена Игоревна;

заместитель министра по вопросам европейской интеграции – Симоненко Елена Анатольевна.

В Министерство социальной политики назначены:

заместитель министра – Музыченко Виталий Владимирович;

заместитель министра – Ненюченко Наталья Викторовна.

В Министерство юстиции назначены:

заместитель министра – Коломиец Валерия Рудольфовна.

В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство продлило исполнение обязанностей государственного секретаря Дараган Людмилы Витальевны.

Правительство также уволило 9 заместителей министров:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности – Максимец Татьяну Владимировну, Близнюка Михаила Дмитриевича, Подкоморную Юлию Анатольевну и Корзуна Анатолия Васильевича;

В Министерстве обороны – Шевчука Олега Николаевича;

В Министерстве образования и науки – Хобзея Павла Кузьмича, Карандия Владимира Анатольевича, Рашкевич Юрия Михайловича;

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства – Негоду Вячеслава Андроновича.

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