Проблемы с интернетом в «ДНР» объяснили аварией

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области авария на магистральной линии связи привела к перебоям в предоставлении интернет-услуг и снижению скорости передачи данных на территории. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в «министерства связи ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«Государственное предприятие "Углетелеком" сообщило об аварии на магистральной линии связи. По этой причине у операторов телекоммуникаций на территории Донецкой народной республике наблюдаются перебои в предоставлении услуг, ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных», – говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийная бригада уже приступила к устранению повреждения.