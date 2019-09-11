Лисичанск остается без воды

На Луганщине в связи с отключением от электроснабжения ЛКСП «Лисичанскводоканал» из-за долгов перед энергетиками нет воды в Лисичанске, Новодружеске и Приволье. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

«С 10 сентября без водоснабжения остались более 100 тыс. жителей городов Лисичанск, Новодружеск, Приволье, 35 учебных и 25 лечебных учреждений. Сейчас руководством города и администрацией ЛКСП "Лисичанскводоканал" прилагается максимум усилий для возобновления электроснабжения на производственные объекты предприятия», – говорится в сообщении.

«Для оперативного решения вопроса обеспечения питьевой водой объектов социальной сферы и населения ЛКСП "Лисичанскводоканал" вместе с ГУ ГСЧС в Луганской области разработан график подвоза питьевой и технической воды», – добавили в мэрии.

Ранее об отключении водоканала от электроснабжения из-за долгов перед энергетиками сообщала пресс-служба «Луганского энергетического объединения».

Напомним, в августе в Луганской области в Лисичанске, Новодружеске и Приволье жители трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики обесточили объекты водоканала из-за долгов. 21 августа на внеочередной сессии Лисичанского городского совета местные депутаты выделили из бюджета 2,2 млн грн на погашение долгов водоканала перед энергетиками. После этого было восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП «Лисичанскводоканал». Предприятие задолжало энергетикам 167 млн грн.

Читайте также: