«Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила»: Как выбрать профессию

Как выбрать занятие по душе? Чем заняться во взрослой жизни? Ответы на эти и многие другие вопросы искали участники мотивационной встречи в рамках проекта «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила» Фонда Рината Ахметова. Прошла она в Мариупольской школе-интернате № 2, сообщает пресс-служба Фонда.

«Важность таких мотивационных встреч заключается в том, что они дают ребятам из интернатных учреждений прикладные знания, которые помогут во взрослой жизни. И которые им попросту негде больше почерпнуть. Например, как правильно составить первое резюме», – рассказала Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда.

В этот раз на встречу с ребятами приехал новый амбассадор проекта – актер Андрей Бурым. Он рассказал о том, как важно не бояться трудностей взрослой жизни и вопреки им добиваться поставленной цели. В качестве примера привел личный опыт – как из учителя физкультуры сельской школы превратился в продюсера и актера, которого знают множество телезрителей. Неожиданное признание актера произвело огромное впечатление на участников встречи.

«Скажу честно, я очень сильно волнуюсь. Ведь встреча с детьми – это всегда очень большая ответственность. Вы будущее Украины и придете нам, взрослым, на смену», – сказал Андрей Бурым.

После него в диалог с подростками, многие из которых в скором времени начнут самостоятельную жизнь, вступила психолог Фонда Элен Смоляк. Она предложила участникам встречи пройти несколько тестов, которые помогут понять, какие сферы деятельности им наиболее подходят. Процесс проходил в игровой форме и потому скучать никому из собравшихся не пришлось.

«Детям было интересно узнать свой психологический портрет и подходящие им профессии. И насколько важны такие человеческие качества, как доброта и взаимоподдержка, ведь они работали в командах», – пояснила Элен Смоляк.

Своими впечатлениями поделились и воспитанники интерната.

«Спасибо Ринату Ахметову за его доброту и помощь детям. Я хочу стать водителем-дальнобойщиком. После сегодняшней встречи это желание стало сильнее. А еще я понял, что если отдавать миру лучшее, что есть в тебе, то мир вознаградит тебя сполна», – сказал участник встречи, 14-летний Богдан.

Проект «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила» Фонда Рината Ахметова работает для того, чтобы менять жизни детей к лучшему, помочь осуществиться их мечте. Для этого в нем участвуют амбассадоры Фонда – посланники доброй воли Рината Ахметова. Это звезды телеканала «Украина», которые проводят мотивационные встречи с детьми из интернатных учреждений. Ранее в число посланников доброй воли Рината Ахметова вошли звезды экрана: Олег Панюта, Андрей Дебрин, Игорь Пупков, Алексей Суханов, Максим Сикора и Марина Кухар.

С декабря 2018 года 6 амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 21 мотивационную встречу в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 700 ребят. В сентябре такие встречи пройдут в 4 интернатных учреждениях Донецкой области.