Украина vs Россия в ЕСПЧ: Стало известно, когда состоится заседание по Донбассу

В октябре текущего года Украина и РФ обменяются письменными представлениями по межгосударственному делу «Украина против России» по Донбассу. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина, сообщает «Укринформ» из Страсбурга, где сегодня, 11 сентября, прошли слушания по другому межгосударственной делу «Украина против России» по обвинению российской стороны в нарушении Европейской конвенции прав человека в аннексированном Крыму.

По его словам, непосредственное заседание может состояться в 2020 году. «Надеюсь, что уже в следующем году состоится заседание по Донбассу», – сказал заместитель министра юстиции Украины.

Что касается дела по Крыму, то Лещина считает, что решение о подсудности ЕСПЧ «Украина против России» о нарушении РФ прав человека в Крыму может быть принято в период от шести до двенадцати месяцев. Рассмотрение дела по существу судом может начаться только после этого. «Это были первые слушания по межгосударственному делу между Украиной и Российской Федерацией. Очень важно, что они произошли. Декларация этих слушаний была подана еще в марте 2014 года. Но эти слушания касались только вопросов приемлемости. То есть, это было еще не по существу», – рассказал правительственный представитель Украины.

В то же время Лещина подчеркнул, что Украина в полной мере уверена в приемлемости жалобы для рассмотрения в Европейском суде.