Губернатор Луганщины пообщался с депутатами Лисичанского горсовета

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий во вторник, 10 сентября, провел совещание с депутатским корпусом Лисичанского городского совета. Об этом губернатор Луганщины сегодня, 11 сентября, рассказал на своей странице в Facebook.

«Остро стоят вопросы водоснабжения и центрального канализационного коллектора в г. Новодружеске, требующие неотложного вмешательства. Для их решения предлагаю так называемую "дорожную карту". Есть перспективные шаги, которые необходимо предпринять уже сегодня. Поручил Департаменту жилищно-коммунального хозяйства совместно с Лисичанским водоканалом разработать общий план, в котором будут подпункты, касающиеся уменьшения расходов и тарифов по электроснабжению», – написал он.

«Отметили и проблематику угольной и горной промышленности. Уделили внимание "Бельгийскому наследию", которое находится в аварийном состоянии. Это была только первая встреча, будем и дальше продолжать диалог и совместными действиями решать проблемы региона», – заявил Комарницкий.

При этом, обсуждалась ли проблема водоснабжения трех городов в связи с отключением ЛКСП «Лисичанскводоканал» от электроэнергии, губернатор Луганщины не сообщил.

Напомним, на Луганщине вторые сутки в связи с отключением от электроснабжения ЛКСП «Лисичанскводоканал» нет воды в Лисичанске, Новодружеске и Приволье.

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