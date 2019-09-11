В Раде заблокировали принятый законопроект об импичменте

В парламент внесен проект постановления № 1012-П об отмене результатов голосования по закону об импичменте президента, сообщает «Сегодня».

Проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.09.2019 о принятии в целом как закона Украины законопроекта об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент) зарегистрировали народные депутаты от «Европейской солидарности».

Отметим, что перед голосованием и после принятия документа в первом чтении представители «Европейской солидарности» и «Голоса» сильно возмущались действиями спикера парламента. Депутат от «Голоса» Роман Лозинский заявил, что по законопроекту об импичменте президента есть замечания и к содержанию, и к процедуре принятия.

«По сути, этот законопроект – это абсолютный фарс, это фасад и это политический балл президенту ... Этот закон не меняет абсолютно ничего. Без изменений в 111-ю и 95-ю статью Конституции он не имеет абсолютно никакого значения. Это просто сборник, куда внесли отдельные положения Регламента и отдельные статьи Конституции. Импичмент так не заработает. Более того: мы не просим целой процедуры, давайте по сокращенной. Но так грубо и нагло ломать другие фракции – это, пожалуй, впервые», – сказал он.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов заявил, что закон об импичменте президента был принят с грубым нарушением законодательства.

«То, что сейчас происходит в зале парламента, на мой взгляд, – это просто убийство парламентаризма в Украине. И это прямой путь к убийству демократии в Украине», – отметил депутат.

В свою очередь спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что закон об импичменте был принят без нарушений регламента.

«С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в пределах регламента и в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины», – сказал он.