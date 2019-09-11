Все меньше переселенцев хотят возвращаться на Донбасс, – эксперт

Среди переселенцев меняются планы о дальнейшей смене места проживания. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 сентября, в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса*, рассказала старший координатор проектов IFES в Украине Надежда Пашкова.

«Сейчас 27% ВПЛ полностью согласны остаться в той громаде, в которую они переехали, еще 15% – скорее согласны. Можно сказать, что 43% ВПЛ довольны жизнью, которую они обустроили в новой громаде. Они интегрировались, начали жизнь с чистого листа и готовы оставаться в тех громадах, в которых они проживают сейчас», – говорит она.

«Этот показатель за год изменился на 10%. Интеграция и ассимиляция ВПЛ в громадах идет очень быстрыми темпами», – отметила Пашкова.

Согласно опросу, все меньше переселенцев хотят возвращаться в покинутые родные места на Донбассе. «Этот показатель уменьшился на 5%. Только 18% ВПЛ полностью согласны с тем, что, если ситуация улучшится, и будут обеспечены все условия для безопасного возвращения, они готовы вернуться в свои предыдущие громады. 6% ВПЛ все еще рассматривают возможность переехать, но на подконтрольную украинскому правительству территорию. 3% ВПЛ готовы вернуться в свой дом, даже если ситуация там не улучшится – в Украине они не могут найти того уровня жизни, который у них был в своих предыдущих громадах», – рассказала эксперт.

Социологи также выяснили, что с годами все больше переселенцев позитивнее относятся к новым громадам и их жителям, куда они переехали.

*Опрос был проведен международной компанией IFES среди переселенцев в феврале-марте 2019 года при поддержке правительства Великобритании. Цель опроса – проанализировать и оценить ситуацию с избирательными правами и общественной активности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Были опрошены 2063 переселенца по месту их проживания. Аналогичные опросы среди ВПЛ компания проводит на протяжении 3-х лет.

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