Возвращался из Крыма: Пограничники задержали бывшего члена НВФ «ДНР»

Бывший член незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» с позывным «Коршун» был задержан украинскими пограничниками на административной границе аннексированного Крыма в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины на своей странице в Facebook.

Так, 35-летний мужчина прибыл с территории аннексированного Крыма на КПВВ вчера, 10 сентября. Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске.

«Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе так называемой "русской православной армии", и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем "Коршун" разочаровался в идеях "Русского мира" и уехал на заработки в Россию», – говорится в сообщении.

Пограничники передали задержанного мужчину сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

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