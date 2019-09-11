Латвия передала гуманитарную помощь для жителей прифронтовой Луганщины

Сегодня, 11 сентября, в Северодонецке (Донецкая обл.) состоялась передача гуманитарного груза жителям Луганщины от народа Латвийской Республики. Гуманитарная помощь будет направлена ​​в прифронтовую Станицу Луганскую. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В сложившейся ситуации в Луганской и Донецкой областях, для нас очень важно помочь Украине с решением существующих проблем», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

Как сообщил главный капеллан Вооруженных Сил Латвийской Республики Элмарс Плявиш, это уже 16 гуманитарный груз от Латвийской Республики.

В свою очередь на встрече председатель ЛугОВГА Виталий Комарницкий выразил надежду на экономическое сотрудничество с Латвийской Республикой в будущем.

По информации пресс-службы, также на встрече обсудили общую ситуацию в области, возможные направления поддержки Луганщины со стороны Латвийской Республики. «Рассмотрены варианты по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству Луганщины с административно-территориальными единицами Латвийской Республики», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гуманитарный груз от Латвийской Республики прибыл в Донецкую область.

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