Отопительный сезон: Порядок начисления субсидий и монетизации льгот разъяснили в Мариуполе

В Украине с 1 октября вступает в силу постановление Кабинета министров Украины о монетизации льгот. Ранее услуга касалась только выплаты субсидий. Также есть некоторые изменения в порядке назначения субсидий. Об этом сегодня, 11 сентября, рассказала заместитель директора департамента социальной защиты населения Ирина Коробка, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По ее словам, для получения монетизированной льготы мариупольцам нужно обратиться в территориальный центр Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) с 1 по 15 октября. Написать заявление и предоставить банковский расчетный счет либо адрес отделения Укрпочты. Таким образом, у жителей появится возможность получить материальную компенсацию.

Тем, кто не успеет, или не сможет обратиться, сумма будет направлена на единый электронный счет в «Ощадбанке». Далее она будет автоматически перечислена на счет коммунальных предприятий, предоставляющих услуги.

Замдиректора напомнила, что к льготным категориям граждан относятся инвалиды войны – 100% компенсация, участники боевых действий – 75% компенсация, дети войны – компенсация 25%.

Гражданам, на жилплощади которых количество зарегистрированных лиц не совпадает с фактически проживающими людьми, необходимо вновь обратиться в УТСЗН для получения и перерасчета субсидии в отопительный сезон. Написать заявление и приложить декларацию с начала отопительного сезона необходимо переселенцам и субсидиантам с арендным жильем. Повторно подать заявление нужно и тем, кто не получал субсидию в летний период.

Остальным субсидия будет пересчитана автоматически. Единственное условие – отсутствие задолженности свыше 340 грн. Если задолженность есть, то для автоматического перерасчета субсидии необходимо ее погасить до 1 октября либо заключить с коммунальным предприятием договор о реструктуризации задолженности и приложить его к заявлению на субсидию.

«Если произошли изменения в составе семьи либо регистрации по месту жительства, необходимо подать новое заявление и декларацию с учетом всех изменений. Если муж и жена зарегистрированы по разным адресам, они обязаны указывать в декларации друг друга. Также необходимо задекларировать все покупки на сумму выше 50 тыс. грн», – отметила Ирина Коробка.

Еще одним нововведением является обязательное наличие в заявлении номера телефона. Не оформят субсидию, если в квартире зарегистрирован безработный. На базе УТСЗН работает комиссия, которая может дать официальное заключение по фактически не проживающим на жилплощади гражданам. По результатам ее работы можно доказать, что человек не проживает по адресу и претендовать на субсидию. Но подтверждать факт необходимо будет каждый сезон.

Подать заявление и декларацию можно официальным письмом, документом с электронной подписью через сайт Минсоцполитики и непосредственно в территориальном центре УСТЗН. Ответ по назначению, при правильном заполнении декларации и указании номера телефона, будет предоставлен в течение 10 дней.

Срок подачи заявления на получение субсидии в отопительный сезон жителям частного сектора – с 15 октября по 15 декабря. При подачи заявления в это время субсидия будет начислена с момента начала отопительного сезона. При условии отсутствия в это время изменений в составе семьи.

Ирина Коробка напомнила, что право на получение субсидии имеет каждый гражданин Украины. Заявление пишет уполномоченный владелец семьи, декларирует всех ее членов и зарегистрированных на данной жилплощади лиц. Субсидия рассчитывается при условии, что размер платы за коммунальные услуги превышает 15 % от совокупного дохода семьи.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе с 12 сентября возобновляется проект «Информационная площадка» в отделе «Контактно-коммуникационный центр». В рамках проекта на вопросы горожан будут отвечать специалисты профильных предприятий Мариуполя, которые обслуживают население города.

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