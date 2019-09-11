В «ДНР» рассказали, кто финансирует концерты российских звезд в Донецке

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области выступления российских артистов проводятся при содействии Русского центра бесплатно или с помощью бюджета «ДНР». Об этом сегодня, 11 сентября, заявил руководитель «центрисполкома общественного движения Донецкая республика» Алексей Муратов, пишут местные интернет-ресурсы.

«Некоторые (праздничные и социальные) мероприятия финансируются из республиканского бюджета, но также активно привлекаются меценаты. Кроме того, многие мероприятия проводятся при содействии Русского центра в рамках интеграции с РФ – они бесплатны. Бесплатны и выступления российских артистов на Донбассе», – сказал Муратов.

Он также уточнил, что «Донецкая республика» выступает в качестве генератора идей по проведению мероприятий. За время работы Русского центра в «ДНР» состоялись 34 концерта с участием звезд российской эстрады.