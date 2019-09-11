Дело МН17: Цемах из свидетеля стал подозреваемым

Нидерланды переквалифицировали статус Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об авиакатастрофе малазийского Боинга MH17 на Донбассе, в подозреваемые. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, передает DW.

По ее словам, международная следственная группа и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Евродепутат считает, что настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе МН17.

«Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля», – заявили Пири.

При этом на запрос СМИ в прокуратуру Нидерландов об изменении статуса Владимира Цемаха пока нет ответа.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Цемах был в числе выданных РФ при обмене. Нидерланды заявили, что смогли допросить бывшего члена «ДНР» Владимира Цемаха по делу МН17 и просили Украину не выдавать его России.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

Читайте также: