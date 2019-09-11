Стало известно, сколько переселенцев-участников АТО получат компенсацию за жилье в 2019 году

Министерство социальной политики Украины сможет выплатить дополнительную денежную компенсацию еще 35 внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ВПЛ АТО). Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, это стало возможным благодаря решению Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады, который 6 сентября утвердил распределение финансов, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств. «Таким образом, Министерство социальной политики больше, чем в 2 раза, превысит план на 2019 год», – говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают, что в Государственном бюджете на 2019 год на соответствующее направление были предусмотрены расходы в сумме 25 млн грн, что позволило выплатить компенсацию 24 лицам из числа ВПЛ АТО. «За счет вышеупомянутого распределения Министерство дополнительно получит около 37 млн грн, что позволит компенсировать деньги еще 35 людям», – отмечается в сообщении.
«С целью более эффективного и профильного использования средств по этой и другими программами, которые касаются жилищных вопросов ветеранов АТО, в следующем году указанные программы Министерством будут переданы в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ», – подытожили в Минсоцполитики.
Напомним, что в Украине для участников боевых действий есть разные способы получения жилья: бесплатно, за счет программ госбюджета или региональных (областных, городских) бюджетов; по программам софинансирования или льготного кредитования.
Как сообщалось ранее, в Украине каждый переселенец, который имеет статус участника боевых действий, имеет право получить от государства компенсацию за утраченное жилье. Также сообщалось, что в Украине усовершенствован правовой механизм предоставления компенсации на приобретение жилья ВПЛ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
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