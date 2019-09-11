Стало известно, сколько переселенцев-участников АТО получат компенсацию за жилье в 2019 году

Министерство социальной политики Украины сможет выплатить дополнительную денежную компенсацию еще 35 внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины (ВПЛ АТО). Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, это стало возможным благодаря решению Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады, который 6 сентября утвердил распределение финансов, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств. «Таким образом, Министерство социальной политики больше, чем в 2 раза, превысит план на 2019 год», – говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что в Государственном бюджете на 2019 год на соответствующее направление были предусмотрены расходы в сумме 25 млн грн, что позволило выплатить компенсацию 24 лицам из числа ВПЛ АТО. «За счет вышеупомянутого распределения Министерство дополнительно получит около 37 млн ​​грн, что позволит компенсировать деньги еще 35 людям», – отмечается в сообщении.

«С целью более эффективного и профильного использования средств по этой и другими программами, которые касаются жилищных вопросов ветеранов АТО, в следующем году указанные программы Министерством будут переданы в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ», – подытожили в Минсоцполитики.

Напомним, что в Украине для участников боевых действий есть разные способы получения жилья: бесплатно, за счет программ госбюджета или региональных (областных, городских) бюджетов; по программам софинансирования или льготного кредитования.

Как сообщалось ранее, в Украине каждый переселенец, который имеет статус участника боевых действий, имеет право получить от государства компенсацию за утраченное жилье. Также сообщалось, что в Украине усовершенствован правовой механизм предоставления компенсации на приобретение жилья ВПЛ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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