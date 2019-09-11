Тейлор увидел признаки того, что Кремль хотел бы уйти из Донбасса

Есть признаки намерения России уйти из Донбасса. Так считает временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, о чем он заявив в интервью «Голосу Америки».

«Я думаю, есть признаки, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти из Донбасса. Я вижу признаки того, что экономическое бремя, который россияне чувствуют – и речь идет не только о санкциях, но санкции также, потому что санкции таки имеют реальное влияние на каждого из россиян и на российскую экономику – так вот, бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Потому что им приходится платить за свои войска на Донбассе. За поддержку своих служб на Донбассе и в Крыму. И цена Донбасса и Крыма для россиян, в дополнение к цене санкций, обращают меня к мысли, что они хотели бы убраться из Донбасса. Поэтому если мы продолжим санкции и будем говорить с ними – в каком угодно формате ... Потому диалог вроде бы идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным. Если этот формат сработает, то это замечательный формат! Ибо мы имеем двух людей, которые должны прийти к согласию. О том, чтобы россияне оставили Донбасс. И о том, чтобы они в конце концов оставили Крым», – сказал Тейлор.

Он также пояснил, какой будет позиция Соединенных Штатов, если США будут приглашены в «Нормандский формат». «Соединенные Штаты не меняют своей позиции. Мы всегда исходили из того, что Украина является суверенным государством, Украина имеет международно признанные границы. И эта суверенность, и эти границы должны учитываться в любых решениях, любых сделках. Эти международно признанные границы почитаются, с тех пор Украина стала независимой. Это граница! И это является условием – суверенитет и контроль Украины над собственными границами», – пояснил дипломат.