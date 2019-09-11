В «ДНР» зафиксировано 18 случаем гибели на производстве в этом году

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области с начала текущего года произошло 18 смертельных случаев на предприятиях «ДНР». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в «комитете горного и технического надзора», пишут местные интернет-ресурсы.

«С начала текущего года число случаев травматизма составляет 337, смертельных случаев – 18. Если сравнивать с аналогичным периодом 2018-го, то на предприятиях ДНР, поднадзорных комитету, зарегистрировано 26 смертельных случаев и 337 случаев травматизма», – говорится в сообщении.