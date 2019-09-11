Попробовали сыр, молоко и йогурты: Юные мариупольцы посетили местную экоферму

В рамках проекта «Рината Ахметов – детям. Твоя суперсила» Фонда Рината Ахметова приятный подарок получила Юля Губаренко из Мариупольской школы-интерната № 2 – девочка и ее одноклассники посетили экоферму. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Юле 15 лет, а она уже успела узнать, что такое превратности судьбы. Сестер и братьев у нее нет, родители были лишены родительских прав. Поэтому самый близкий для Юли человек – тетя, к которой она регулярно ездит в гости на каникулы или выходные. Несмотря на все трудности, девочка хорошо учится и много читает. Для многих ребят своей школы она стала примером», – отметили в пресс-службе Фонда.

Юля еще не определилась, кем хочет стать. Она очень любит животных и хотела бы работать в зоопарке, чтобы ухаживать за ними. В этой связи Фонд Рината Ахметова организовал для девочки и ее одноклассников экскурсию на местную экоферму.

«О животных здесь заботятся с большой любовью. Ребята узнали, как ухаживают за многочисленным поголовьем и с удовольствием продегустировали сыр, молоко и йогурты, которые производят на ферме. Самый большой восторг вызвала возможность покормить животных из своих рук, а также сфотографироваться с недавно появившимися на свет маленькими козлятами», – сообщает пресс-служба.

По словам Юли Губаренко, она была в зоопарке один раз в жизни. «Это было так давно, что даже ничего толком не помню. Но в зоопарке животных не потрогаешь, не узнаешь, как за ними ухаживают, кормят. А сегодня я сама это делала! Безумно мило. Работа в таком хозяйстве замечательная, но и очень тяжелая. За всеми животными нужен уход, нужно любить их. Если любить свое дело, то никаких преград не будет. Огромное спасибо Ринату Ахметову за экскурсию. За его внимание, заботу о детях. Это было совершенно неожиданно для меня. Очень приятно, что о тебе помнят. Эмоции переполняют, ведь здесь так много позитива и ласки!», – сказала девочка.

Остались довольны и ее одноклассники. Впрочем, признались, что работа на такой ферме под силу не каждому.

«Здесь очень здорово. Но работа очень тяжелая. Надо вставать в пять утра, нужно любить животных. Я бы не смог, наверное», – говорит 14-летний Антон.

«Животные такие милые. Спасибо Фонду Рината Ахметова за такую чудесную экскурсию», – улыбается его сверстница Лена.

Справка: Проект «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила» Фонда Рината Ахметова работает для того, чтобы менять жизни детей к лучшему, помочь осуществиться их мечте. Для этого в нем участвуют амбассадоры Фонда – посланники доброй воли Рината Ахметова. Это звезды телеканала «Украина», которые проводят мотивационные встречи с детьми из интернатных учреждений. Ранее в число посланников доброй воли Рината Ахметова вошли звезды экрана: Олег Панюта, Андрей Дебрин, Игорь Пупков, Алексей Суханов, Максим Сикора и Марина Кухар.

С декабря 2018 года 6 амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 21 мотивационную встречу в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 700 ребят. В сентябре такие встречи пройдут в 4 интернатных учреждениях Донецкой области.