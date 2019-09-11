В РФ на границе с неподконтрольным Донбассом задержали педофила

В автомобильном пункте пропуска «Донецк» задержали находящегося в федеральном розыске РФ жителя Краснодарского края. Против мужчины ранее было возбуждено уголовное дело за развратные действия в отношении малолетних, сообщает региональное российское издание «ПИК».

Также сообщается, что за прошедшую неделю сотрудниками подразделений пограничного контроля на ростовском участке российско-украинской границы были выявлены 5 лиц, находящихся в розыске, а с начала года таких случаев можно насчитать порядка 200, сообщают в российском ведомстве.