На Донетчине задержали дуэт серийных воров

В Дружковке (Донецкая обл.) полицейские задержали дуэт серийных воров. На счету злоумышленников не менее 7 преступлений, среди которых кражи и мошенничество. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Оба мужчины, 1986 и 1967 годов рождения, имеют богатое криминальное прошлое за совершение имущественных преступлений. Из-за пристрастия к алкоголю и безработицы они вновь взялись за «прошлое»», – говорится в сообщении.

Так, свою деятельность они начали в начале мая, когда один из них посетил 79-летнюю бабушку своего друга, чтобы сообщить, что для быстрого оформления ее внука на работу нужны деньги. Пенсионерка поверила в рассказ и передала неизвестному около 300 грн.

Следующее преступление мужчины совершили уже вместе – проникли в чужой дом и похитили ноутбук.

Уже через несколько дней, находясь на берегу реки «Кривой Торец», злоумышленники совершили еще одно преступление – похитили 2 спортивных велосипеда у детей.

Еще одним пострадавшим от рук преступников стал 46-летний дружковчанин, по просьбе одного из них передавший ему свой мобильный телефон для звонка, после чего тот сбежал.

«Вместе с тем в своей преступной деятельности один из мужчин похитил и имущество своего знакомого. Когда после общего употребления алкоголя 77-летний товарищ уснул на лавочке возле своего дома, воспользовавшись случаем, злоумышленник проник внутрь дома, откуда похитил телевизор и тюнер», – рассказали в полиции.

Всего в течение трех месяцев мужчины совершили не менее 7 преступлений. Причиненный ущерб составил около 20 тыс. грн.

Мужчинам сообщено о подозрении в соответствии с ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 и 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

В полиции отметили, что большая часть похищенного имущества была возвращена владельцам.