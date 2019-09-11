Дата саммита в Нормандском формате: Париж ожидает ответа Москвы

Франция ожидает ответа от России по поводу даты саммита в «Н ормандском формате». Об этом заявила сегодня, 11 сентября, посол Франции в России Сильви Берманн «Интерфакс – Украина» .

« Пока дата не определена. Мы ожидаем ответа от России», – сказала Берманн.

По ее словам, дата саммита должна быть определена в ближайшее время.

Напомним, что, как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, по организации встречи лидеров «Нормандской четверки» в ближайшие недели ведется подготовительная работа.