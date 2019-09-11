Особый статус «Л-ДНР» и амнистия: Какими могут быть условия РФ по освобождению украинских пленных

Следующими условиями освобождения украинских пленных могут быть признание особого статуса временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и амнистия членам незаконных вооруженных формирований (НВФ). Такое мнение сегодня, 11 сентября, выразил адвокат Марк Фейгин в эфире телеканала «Прямой».

«Если говорить о какой-то тенденции, то последний большой обмен пленными привел к тому, что стороны могут надеяться на то, что он может быть продлен. Речь, прежде всего о Киеве, у Москвы совсем другие стремления. Мне кажется, что украинская сторона не имеет много россиян, которых можно было бы обменять. Все, что могли, уже отдали – этих людей. Но это не значит, что обмен не продлится, поскольку украинская сторона говорит, что к концу года может обменять еще 100 человек, большинство из которых – крымские татары. Есть политическое вопрос, который заключается в том, осуждены ли эти крымские татары по делу Хизб ут-Тахрир (международная исламская религиозная организация, признанная в России террористической, – ред.), или это крымскотатарские активисты. По моему мнению, эта ситуация будет сложнее, чем в случае с освобожденными политзаключенными и моряками, поскольку у крымских татар есть и украинское гражданство, и российское. Последнее им насильно предоставили в оккупированном Крыму», – сказал он.

По мнению Фейгина, при следующем этапе обмена пленниками, требованиями президента Российской Федерации Владимира Путина могут быть признание особого статуса временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса. «Путин однозначно потребует каких-то уступок. Если в Украине не будет интересующих его людей, значит, речь будет идти о каких-то интересах на Донбассе. Например, об особом статусе оккупированных территорий. И если произойдет "нормандский формат", то точно будут звучать вопросы об особом статусе и об амнистии. Думаю, именно эти два вопроса будут ключевыми условиями российской стороны», – считает правозащитник.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

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