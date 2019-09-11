Стало известно, на сколько изменилась цена импортного газа за месяц

Государственная фискальная служба Украины вычислила среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 августа. Об этом со ссылкой на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины пишет «РБК-Украина».

Согласно обнародованным данным, средняя цена импортного газа составляет 178,32 долларов, или 4 493,64 грн за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, в августе средняя цена снизилась на 5,5% по сравнению с июлем, когда она составляла 188,52 долларов или 4 811,78 грн