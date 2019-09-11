Крушил мебель и угрожал оружием: Житель Мариуполя держал в страхе медиков (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) в неврологическом отделении городской больницы №1 пациент несколько дней вел себя агрессивно – крушил мебель и угрожал врачу увольнением.

Старшая сестра Алла Королькова работает в неврологическом отделении старшей сестрой 30 лет. Она была на смене, когда в начале сентября «скорая» привезла 50-летнего мужчину. По ее словам, впоследствии пациент принес из дома мойку и требовал, чтобы ее установили в его палате. Когда ему отказали, то он начал все крушить. «С самого его поступления он вел себя неадекватно. Во-первых, начал ходить по отделению и выбирать себе место, где бы мог обосноваться. Принес такие личные вещи, как ковровую дорожку, там, зеркало. Принес мойку. Хамил всем, не допускал такого, чтобы ему сказали против. Вот он сказал, что должно быть так, оно должно быть так», – рассказала Алла Королькова.

Как рассказала врач-невролог Елена Трубникова, которая на тот момент исполняла обязанности заведующей отделения, мужчину обследовали – сделали МРТ и никаких болезней у него не обнаружили. «Когда заходила речь о том, что он будет выписан, потому, как нет оснований находиться в отделении, состояние здоровья его было удовлетворительным, он отказывался выписываться, потому как говорил, что у него дома ремонт и он у нас обоснуется», – говорит Трубникова.

Медики несколько раз вызывали полицию. Мужчину забирали, но через 3 часа он снова возвращался. «В течении двух дней, двух суток он совершенно дестабилизировал работу отделения. Абсолютно вот просто невозможно было работать. Он плевал в лицо врачу, вот она была вся, представьте себе, до какой это было степени. Утром она пришла – положила мне заявление на расчет, потому что, говорит, я в таких условиях просто. Одно, что тяжело работать, а второе – вот такое, абсолютная незащищенность», – сказала главный врач городской больницы №1 Лариса Мамаева.

До этого мужчина лежал в городской больнице №2 с черепно-мозговой травмой. Там он угрожал медикам оружием. «При себе был выявлен и изъят предмет внешне похожий на пистолет. В данное время указанный предмет находится на экспертизе. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет. В настоящее время ведутся следственные действия», – сообщил пресс-офицер Центрального отдела полиции Юрий Кораблев.

Как объяснили юристы, по закону Украины врач может отказать в помощи, если пациент не выполняет его рекомендаций или нарушает правила внутреннего распорядка медицинского учреждения. «То есть, там же понятно описывается, что человек, нуждающийся в неотложной медицинской помощи, ее получит однозначно, а человек просто нарушающий данные правила распорядка – он, получается, мешает всем получить то, что им требуется по закону и по жизни», говорит юрист Александр Магдалиц.

Также врачи имеют право сами противодействовать агрессивному больному или вызвать полицию.

Источник: ТК «Сигма»

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