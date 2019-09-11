Зоозащитники Покровска призывают жителей приютить бездомных животных (Видео)

Зоозащитники Покровска (до переименования – Красноармейск) призывают жителей приютить бездомных животных. Котов и собак стерилизуют и чипируют, однако на улицах их не уменьшается.

В городе у детских площадок и многоэтажек всюду – бродячие собаки, жалуются горожане. «Бегают по улице, страшно. На прохожих и на автомобили часто кидаются», – говорит жительница Покровска Ольга.

Еще один горожанин Сергей был свидетелем того, как стая собак набросилась на ребенка. «Вот здесь укусили 12-летнюю девочку», – пояснил Сергей.

Хвостатых бездомных становится больше из-за человеческой халатности, считают зоозащитники. Собаку по кличке Чернуха вместе с другими щенками на помойку выбросил их владелец. «Их 5 штучек выбросил слепыми в мусорный бак. Мы их выкармливали из бутылочки. Ну они такие крупненькие для двух месяцев», – вспоминает зоозащитница Дарья Корх.

Сейчас Чернухе ищут новый дом. Ее братьев уже приютили. А вот покровчанка Наталья осмелилась подобрать с улицы беленького котенка. «Нашли с улицы, подобрали. Любим животных», – делится жительница Покровска Наталья.

Сейчас волонтеры ищут дома для двух десятков кошек и собак. Однако взять к себе пушистых готовы не все. «Ее надо же выгуливать. Нет возможности спускаться по этажам. Не хочу, все боятся, что заразный может быть», – говорят некоторые покровчане.

Убедить людей брать домой бездомных четвероногих чиновники не в состоянии. Нашли другой выход. Наняли подрядчиков, которые отлавливают стаи собак и вывозят из города. «Бездомные животных будут перевезены в город Харьков, в специализированное предприятие, которое занимается содержанием надлежащим образом бездомных собак», – пояснил заместитель городского головы Покровска Андрей Луганский.

Также горсовет планирует в ближайшие три года построить коммунальный зооприют. Уже разрабатывают соответствующий проект.