В Северодонецке ремонтируют остановки общественного транспорта (Видео)

В Северодонецке (Луганская обл.) ремонтируют остановки общественного транспорта, но горожане недовольны обновлением, ведь оно коснулось не всех мест, требующих ремонта, а также другими деталями изменений.

Рабочие сносят старые остановки, ремонт продолжается во всем городу. Между тем, жители жалуются на неудобства, связанные с неровными переходами дорог и тротуара, а также отсутствием скамеек. Сейчас здесь кладут плитку. Закончить планируют за несколько дней. Впоследствии обещают установить на остановках крытые павильоны. «Жарко, хочется тенечек, лавочки, как сделают, здесь будет вообще замечательно», – говорят некоторые жители.

А вот северодончанка Раиса несколько лет добивалась, чтобы горсовет выделил из бюджета средства на новые площадки для пассажиров. Но считает, что все было напрасно. Остановку, которой пользуется сама, в проект чиновники не внесли. «У нас здесь 4 садоводства на этой остановке. Никак не могут поставить, просим-просим, ​​звоним-звоним. Надо, конечно, чтоб нормальная была, крытая и где можно было бы от дождя спрятаться и посидеть, подождать транспорта», – говорит Раиса.

Проектом реконструкции остановок недовольны и другие горожане. Говорят, непонятно, кто и как выбирал, что именно ремонтировать. Ведь многие из разбитых сооружений в список на обновление не попали.

Рядом с этим местом находится юношеская спортшкола. Родители с детьми и молодежь ждут здесь транспорт почти каждый вечер. «Вы видите, здесь нет освещения, ничего нет», – говорят северодончане.

О людях с инвалидностью нечего и говорить. Для них не предусмотрено никаких удобств. «Я не заеду, ну я то заеду, но просто можно убиться, можно обратно упасть. И что мне, есть ли та остановка, если я заехать на нее не могу», – говорит еще одна северодончанка с инвалидностью.

Поэтому местная ассоциация людей с инвалидностью тоже недовольна ремонтом остановок. «Делают кусками, целостного подхода нет», – отмечает председатель Ассоциации организаций лиц с ограниченными Луганской области Николай Надуличний.

Чиновники оправдываются – это только первый этап ремонта. Впоследствии остановки будут отвечать всем нормам. «Новое строительство исключительно выполняется в соответствии с нормами. Другое дело, что недостаточно, возможно, надо было все сразу, но это по времени и по деньгам не получается», – сказал и. о. городского головы Северодонецка Вячеслав Ткачук.

Что именно получится по завершению, пока не известно. Горожане настроены не очень оптимистично.

И их пожелания городские власти пока не принимают. Из-за нехватки средств.



Источник: ТК «Донбасс»