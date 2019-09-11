Цемах из России уехал на неподконтрольный Донбасс

Владимир Цемах, подозреваемый в причастности к авиакатастрофе самолета рейса МН17, вместе с дочерью возвращается на неподконтрольный Донбасс. Об этом свидетельствует соответствующая запись и фото, которые опубликовала его дочь Мария Левченко-Цемах в российской соцсети, сообщает «24tv.ua».

«Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче. Ура, дорогие мои! Едем домой!», – написала дочь Цемаха.

Журналист Кристофер Миллер считает, что Россия отпустила Цемаха ради того, чтобы избежать претензий от Нидерландов в деле о расследовании катастрофы самолета МН17. Ведь прокуратура Нидерландов уже просила Россию выдать Цемаха. «Конечно, это означает, что, когда власть Нидерландов снова просит Россию выдать Цемаха, она может просто сказать: "У нас его нет, он в Украине". Это также означает, что если "трагедия" постигнет Цемаха – а-ля Захарченко и так далее – Россия может сказать: "Это произошло в Украине"», – написал Миллер в своем Твиттере.

Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство.

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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