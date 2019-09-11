Единственный 50-метровый бассейн в Донецкой области закрыли на реконструкцию (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) несколько месяцев назад на реконструкцию закрыли бассейн «Нептун». На обновление предусмотрено более 90 млн грн. Однако до сих пор ремонт не начали.

Мариупольчанка Наталья Шевелева ходила в бассейн 2 раза в неделю. Иногда вместе с коллегами проводили там соревнования. Ожидает, что после обновления комплекса,там откроют новые кружки и не только. «Массаж обязательно можно было бы, сауну, хорошие душевые. Мы только рады, если его отреставрируют. Я буду первая туда бегать. Мой сын ходил на плавание, прыжки в воду. Здесь великолепен бассейн тем, что возможны прыжки в воду. Это один из лучших бассейнов в Украине», – говорит она.

За день бассейн собирал почти 700 посетителей. Здесь тренировались спортсмены, приходили на оздоровительные занятия люди с инвалидностью, дети и все желающие. «Перебазировались все на физкультурно-оздоровительный комплекс на Левченко, 10. Но плавбассейн "Нептун", он единственный 50-ти метровый бассейн в Донецкой области. Здесь глубина бассейна специально под вышки, под трамплины для прыжков в воду», – рассказала директор спортивной школы Татьяна Кузьменко.

Как рассказали в городском совете, проект разработали, провели тендер и с победителем уже были готовы подписать договор о сотрудничестве. Однако одна из проигравших компаний подала жалобу. Поэтому придется начать работы позже – примерно в конце сентября.

Запланировано отремонтировать здание, все тренировочные залы, душевые и инженерные коммуникации. А также полностью обновить чашу. «Будут совершенно новые вышки, будут совершенно новые трамплины. У нас будут совершенно новые подходы к очистке воды, современное оборудование. Мы получим бассейн с современной системой вентиляции, который совершенно будет выглядеть по-другому как внутри, так и снаружи», – сообщил начальник управления молодежи и спорта Алексей Казанцев.

Открыть комплекс планируют в конце следующего года.

Источник: ТК «Сигма»

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