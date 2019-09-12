Россия и Украина согласились на реинтеграцию Донбасса. Когда начало?

Состоявшийся 7 сентября между Украиной и Россией обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35 спровоцировал целый рой различных заявлений и прогнозов. И о скором завершении войны на Донбассе, и о возвращении (реинтеграции) неконтролируемых ныне территорий обратно в состав Украины. Причем, как о вопросах практически решенных.

Кремль «открыл окно» и…

Для примера можно вспомнить недавнее заявление адвоката освобожденных украинских моряков Николая Полозова о том, что президент России Владимир Путин сейчас банально «пытается разменять Крым на Донбасс».

«Совершенно очевидно, что вопрос санкций для Кремля остается болезненным и острым. Путин пытается взаимодействовать с Западом в таком контексте: "Давайте мы попробуем перезагрузить Минский процесс, вот пришел новый президент Зеленский, может быть мы о чем-то с ним договоримся". Здесь уловка российских властей на поверхности – они пытаются разменять Крым на Донбасс. Кремль готов пойти на компромиссы по Донбассу, на уступки, связанные с Донбассом, чтобы вопрос о Крыме не поднимался…».

Если отбросить некоторую прямолинейность и категоричность предыдущего спикера, то о чем-то похожем говорят не только адвокаты. Но и люди со значительно большим политическим весом.

«После обмена пленными между Украиной и Россией открылось "окно возможностей" для установления мира на Донбассе. Мы приветствуем позитивные шаги Киева и Москвы по смягчению напряженности в отношениях между двумя странами», – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Его поддержал генеральный секретарь Совета Европы Турабьерн Ягланд, сообщивший, что «это обнадеживающий шаг на пути к примирению двух государств – членов СЕ и важный элемент Минского процесса».

Не остался в стороне и президент Украины Владимир Зеленский: «После долгих проволочек, у нас все-таки состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились создать и создали рабочие группы по возвращению наших военных, наших пленных, наших моряков. Я считаю, что этот первый этап выполнен. Дальше будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать в Минском процессе разведение войск двумя этапами – Золотое и Петровское, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня полностью. После этого будет самый сложный этап – мы верим в это – возврат не только наших людей, но и наших территорий».

Некоторые эксперты и политики охарактеризовали последнюю фразу президента как «Зеленский договорился с Путиным о возвращении территории Донбасса». Но, как известно, своих людей и территории Украина хотела вернуть все время, пока продолжается вооруженный конфликт на Донбассе. Однако, ключевым моментом этого процесса всегда была позиция России, без содействия которой никакие подвижки невозможны. Что же думает Россия по этому поводу сейчас?

И Россия – тоже «за»

«Мы позитивно оцениваем обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Этот обмен, безусловно, дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поиска путей нормализации отношений между Россией и Украиной и, конечно, что главное – для обеспечения условий по реализации Минских договоренностей», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как известно, конечным этапом реализации Минских договоренностей действительно является реинтеграция не «республик», а именно неподконтрольных территорий в состав Украины. Чего, конечно, не скажешь о Крыме. Так что в общем и целом, не вдаваясь в детали, можно говорить, что Россия и Украина действительно единодушны в вопросе возврата ныне неконтролируемой части Донбасса под контроль Украины.

Так что, действительно можно ожидать скорые – прекращение военных действий и реинтеграцию Донбасса?

Для начала стоит сказать, что прошедший обмен – не первый. Как известно, 27 декабря 2017 года на КПВВ «Майорск» также состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и «ДНР» – 74 украинцев обменяли на 306 «республиканцев». При этом еще 15 ноября 2017 года президент России Владимир Путин впервые лично провел переговоры с лидерами «ДНР» и «ЛНР» по поводу этого обмена пленными.

Тогда также много говорили о скором окончании военных действий, открывшемся «окне возможностей» и приближающейся реинтеграции Донбасса. Но обмен-2017 ни во что подобное не вылился. Стороны не пришли к единому мнению о том, как именно и на каких условиях должна проходить эта самая реинтеграция. Иначе говоря, кто, как и в какой очередности должен исполнять пресловутые Минские договоренности.

Актуализация «формулы Штайнмайера»

А что сейчас? Сейчас новое «окно возможностей» выглядит примерно так: пользуясь обменом удерживаемых лиц между Россией и Украиной, участники «нормандского формата» могут провести встречу участников в ближайший месяц-полтора. Там остальные участники – Германия, Франция и Россия – «популярно объяснят» Украине безальтернативность реализации так называемой «формулы Штайнмайера». И попытаются склонить к началу ее воплощения.

Как известно, «формула Штайнмайера» (известная также как одноименный план) предложена тогдашним главой МИД Германии (а ныне – ее президентом) Франком-Вальтером Штайнмайером еще в 2016 году. По сути, это те же пункты Минских соглашений, просто изложенные в новой последовательности их реализации. По Штайнмайеру она такова.

Украина принимает закон о местных выборах на неподконтрольном Донбассе. Выборы проводятся под надзором международных наблюдателей. Международные организации признают их демократическими и состоявшимися. Так территории, которые сейчас находятся за линией разграничения, обретают легитимные местные власти.

Далее Верховная Рада меняет Конституцию Украины, внося туда «особый статус» отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Статус предполагает украинское правовое поле в этих регионах. Однако тут начинает работать закон «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (т.н. «закон об особом статусе Донбасса»).

Этот закон, среди прочего, предусматривает, что правительство и другие центральные органы исполнительной власти Украины могут заключать с соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, социальному и культурному развитию отдельных районов. Государство должно оказывать поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также гарантировать право изучения, развития и использования русского языка в общественной и частной жизни.

Законом также «запрещается дискриминация, преследование и привлечение к ответственности лиц по поводу событий, имевших место в Донецкой, Луганской областях», т.е. предусматривается амнистия для участников конфликта на Донбассе, не совершивших военных преступлений.

Но самое главное, закон об «особом статусе» Донбасса предусматривает формирование и координацию органами местного самоуправления народной милиции и прокуратуры из местных жителей. Т.е. силовые структуры на этих территориях остаются под контролем местных властей. Всеобщая и полная амнистия подтверждается принятием отдельного закона.

После этого Россия передает контроль за границей, а украинская армия берет под контроль всю территорию Донбасса. Как вариант это могут быть международные миротворческие силы и администрации.

Один, но большой подводный камень

«Формулу Штайнмайера» часто называют «пророссийской». Потому что приложенная последовательность действий действительно больше соответствует риторике России: сначала Украина выполняет все пункты, а уж только в конце идет передача полного контроля над украино-российской границей. Позиция Украины при президентстве Петра Порошенко была такова: сначала – граница, потом – все остальные пункты. Позиция же страны в этом вопросе при президентстве Владимира Зеленского до сих пор четко не озвучена.

Поэтому «формулу Штайнмайера» буксовала до нынешнего момента. В частности, не «сработала» после предыдущего обмена в 2017 году. Что изменилось сейчас?

«"Минск-2" хуже, чем "Минск-1", потому что там были более конкретно прописаны невыгодные нам вещи, но нам удавалось это саботировать. А сейчас я не знаю, как будет. Контроль над границей, которую нужно закрывать, – это ключевая вещь. Если мы соглашаемся, что не контролируем границу на какой-то определенный период, нужно вводить международный контроль. "Формула Штайнмайера" весьма спорна в вопросе проведения местных выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе. Для их проведения должен быть переходный период для восстановления контроля украинских властей над территорией, который может оказаться достаточно длительным», – заявил научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань.

По сути, речь об угрозе того, что жители неконтролируемых территорий на местных выборах с большой вероятностью выберут нынешних «республиканских политиков», которые после выборов из «коллаборационистов» и «сепаратистов» превращаются в полноценных представителей местной украинской власти. Таким образом, Украина получит легитимное, неконтролируемое ею и пророссийское руководство Донбасса. С мощной российской поддержкой.

Надо сказать, для таких опасений есть все основания. Несколько дней назад глава Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень сообщил результаты исследований мнения жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения о реинтеграции.

«Мы получили три варианта ответа. Наиболее оптимистичный вариант был, как ни странно, у жителей неподконтрольных территорий. Он показал, что у населения неподконтрольных территорий до сих пор доминируют проукраинские взгляды. У большинства населения, которое живет на линии разграничения и внутренне перемещенных лиц, уже более критичное отношение и преобладают антиукраинские установки. Еще критичнее была позиция людей, живущих непосредственно в Донецке, причем среди них есть как проукраински ориентированные, так и жестко антиукраински ориентированные. Людей, которые занимают антиукраинскую позицию, примерно 40-50%. [В Донецке] людей, выступающих за возвращение в состав Украины на разных условиях, – от 20% до 30%. Остальные не имеют четкой позиций и готовы подстроиться к любым условиям, это 30-40%», – рассказал он.

Почему эксперты не верят в перспективу

Интересно, что большинство серьезных международных экспертов, комментируя ситуацию, настроены весьма скептически в плане скорого прекращения военных действий на Донбассе и, тем более, возврата неконтролируемых территорий под контроль Украины.

«Обмен заключенными – очевидная победа Зеленского и Украины, хотя обмен имеет ценность и для президента Владимира Путина. Некоторые большие энтузиасты приветствуют этот обмен как предвестник будущего мира. Это было бы замечательно, но были обмены пленными и до того. Истинный мир придет лишь тогда, когда Путин поймет, что он не может заставить Киев выполнять свою волю», – заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст.

«В то время как обмен заключенными усилил надежды на мир в Украине в западных столицах, ничего не указывает на то, что Россия стала более готовой к настоящему прекращению войны и имплементации Минских договоренностей на условиях, приемлемых для Украины. Путин может надеяться, что западная похвала его "гуманитарного жеста" уменьшит давление на Москву с целью положить конец необъявленной войне на Донбассе и возложит на Зеленского бремя пойти на все уступки», – согласился с коллегой бывший посол США в России Александр Вершбоу.

«Я был бы очень осторожен с тем, чтобы интерпретировать это (обмен, – авт.) как шаг к окончанию войны. Август выдался одним из самых кровавых месяцев на Донбассе за долгий период. Более важно, что ни одна страна не стимулирует Путина к деэскалации», – считает директор Аналитического центра Байдена Майкл Карпентер.

Вывод прост. Эксперты не верят в результат, потому что, обе стороны – и Россия, и Украина – по-прежнему не готовы к реальному выполнению Минских соглашений на условиях, приемлемых для оппонента. Это делает надежду на скорый прочный мир на Донбассе и, уже тем более, его реинтеграцию, довольно призрачной. Что, впрочем, совершенно не мешает обеим сторонам признавать неконтролируемые Украиной территории Донбасса украинскими и говорить о возможной их реинтеграции. Скоро.

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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