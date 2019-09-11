«Диффузии»: В Мариуполе проходит международный арт-проект (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) проходит международная арт-резиденция «Диффузии». Она собрала более 12 мастеров – художников, скульпторов, видеографов и фотографов из 4-х стран мира.

Как рассказала художница из Аргентины с итальянскими корнями Аналия Адорни, в своей работе хочет совместить живые эмоции от знакомства с культурой и индустриальную атмосферу города. Она поделилась, что добраться до Мариуполя было непросто, но она радуется возможности исследовать город у моря. «Для меня очень важно почувствовать такой культурный микс. Я благодарна за возможность поработать в Украине. И развивать искусство вместе с другими художниками из разных стран мира», – сказала Адорни.

Фотограф из Италии Диана Пачелли участвует в арт-резиденции второй раз. В этом году вместе с Элен Фалабино решила сделать совместный проект. «Мы компонуем фотографии с инсталляциями в публичном пространстве. Мы сфотографировали разные места Мариуполя. Распечатали эти фото. Повесили их на улицах города. Сейчас мы их соберем и переместим к выставке», – рассказала она.

В течение недели всех желающих приглашали присоединиться к событиям арт-резиденции – пленэрам в старой части города, рисованию с натуры, мастер-классам и воркшопам. «Цель этой резиденции – активизировать жизнь не в таких центрах, как Киев, Харьков, еще что-то, а активизировать в местах, из которых люди, которые должны были бы ее активизировать, они уезжают. Если человек хочет серьезно заниматься живописью, он едет в Харьков, еще куда-то. И это очень обидно, потому что она может быть и здесь», – объяснил автор проекта «Диффузии» Алан Мейер.

Организаторы добавили, что для погружения в атмосферу Мариуполя показали художникам-исследователям уголки города, которые формируют характер его жителей, познакомили с различными социальными и этническими группами. «Ребята интересуются кроме городских пейзажей еще и индустриальными пейзажами, индустриальной тематикой. Море они уже видели и писали. Даже купались», – сказала координатор проекта «Диффузии» Елена Украинцева.

Выставка работ участников откроется в пятницу, 13 августа, в Центре современного искусства имени Куинджи. Начало в 15.

Источник: ТК «Сигма»

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