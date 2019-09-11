В Мариуполе подорожает питание в детсадах: Родители возмущены (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) подорожает детское питание в садиках. Родители возмущены. Им анонсировали, что будто бы с января стоимость питания в детсадах значительно возрастет. А тем, кто платить не сможет – предложат группы неполного дня.

Повар одного из детсадов у плиты с шести утра варит обед – в меню необычное блюдо. Здесь надо накормить около двухсот малышей. «Суп болгарский. Сюда входят такие ингредиенты: картофель, крупа манная, яйцо, сметана, овощи лук и морковь», – сказала она.

Также к столу подадут яблочный компот, овощное рагу, хлеб и сосиски. Питание в садах за день стоит примерно 40 грн, но по подсчетам сумма должна быть больше. «Где-то около 100 грн. 50 грн будут платить родители, а 50% – 50 грн будет доплачивать наш городской бюджет. Где-то так», – говорит заведующая яслей-сада Галина Каменева.

Возможное подорожание родителям уже анонсировали, но стоимость пока не называют, потому что ее не утвердили. Мариупольчанка Анна водит в заведение двоих детей. По словам женщины, на днях воспитатель ей сообщила, что со следующего года питаться можно будет не полный день. «Опрос проводили по поводу питания, что до обеда, с обедом, с завтраком и все. А не о сумме какой-то. Сумму, я говорю, мне сказали из других источников. 750 гривен вроде бы. Я не знаю. Ну, не воспитатели говорили. Это не та сумма, тогда проще дома сидеть», – сказала многодетная мать.

С января некоторые из малышей могут перейти в группы кратковременного пребывания – с завтраком или вообще без, если родители не потянут подорожание. Но пока на это согласились только две семьи. Все остальные готовы платить. «Мы будем ходить на полный день, питаться, как положено», – говорит мать дошкольника Наталья.

«Если для ребенка надо, то надо, а что делать. Я же не буду ее не кормить в садике или как», – добавляет мариупольчанин.

«Насчет суммы сказать не могу на какую сумму готовы родители. Но все понимают, что на 30-40-50 грн в день ребенка прокормить невозможно», – сказала воспитатель Марина Спивакина.

В профильном управлении обещают, что цифра точно будет не с тремя нулями. «Не 100 процентное увеличение. То есть невероятной разницы мы не увидим. В подорожание будут вложены не только коммунальные услуги и стоимость продуктов, а 100% еще будет улучшение того, что дети видят на тарелках. Потому что, ну, в чем смысл повышения, если мы не делаем ничего хорошего для детей?», – сообщила специалист департамента образования Мариупольского городского совета Валентина Зарагулова.

Как только стоимость питания утвердят, об этом обязательно сообщат родителям.

Источник: ТК «Донбасс»