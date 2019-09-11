Твоя суперсила: Известный актер и юморист встретился с воспитанниками интерната в Мариуполе (Видео)

В гостях у воспитанников Мариупольского центра опеки побывал известный актер и юморист Андрей Бурым. Он – амбассадор Фонда Рината Ахметова. Это уже третья волна проекта «Твоя суперсила».

Его профессия – смешить и развлекать людей. Но перед такой аудиторией он выступает впервые. Андрей Бурым приехал, чтобы вдохновить ребят на новые свершения, ведь у самого в детстве цели были совсем не детскими. «Было модно мечтать стать космонавтом. Это было вообще что-то такое ... запредельна мечта», – поделился он.

Для актера роль амбассадора не новая, но очень ответственная. «Самое важное, что я хотел до них донести, это то, что все возможно. Что маленький мальчик из села сейчас стоит здесь и дает это интервью. И все это абсолютно реально», – сказал он.

Но с целью сначала надо определиться. Среди присутствующих – воспитанник Владимир Косарев. Парень находится в этом заведении уже 10 лет. Свободное время проводит в спортзале, но цель в жизни – стать сварщиком. «Сначала надо подумать о чем ты хочешь. Надо подниматься на ступеньку выше, а не стоять на месте. Потому что, чем выше ты поднимаешься, во-первых, больше опыта набираешься, во-вторых, ты не стоишь на месте», – говорит он.

А вот другим детям еще предстоит подумать. В этом во время встречи им помогает психолог Фонда. Через тестирования дети смогли понять, какие желания для них самые главные. «Я хочу поступить в электромеханический техникум. Специальность – бытовая техника. Нужно идти вперед к своим целям. Всегда есть выбор и ты можешь правильно выбрать эту цель», – сказал воспитанник Владислав.

«Есть много профессий и мы должны выбрать ту профессию, которая нам по душе, которую мы будем любить», – отмечает 15-летняя воспитанница Дарья.

Цель проекта «Твоя суперсила» – помочь детям поверить в себя и свою суперсилу, раскрыть собственные таланты. «Амбассадоры своим собственным примером показывают ребятам, что в жизни нет ничего невозможного. С декабря 2018 года шесть амбассадоров Фонда провели в девяти интернатах 21 мотивационную встречу, в которых приняло участие более 700 ребят», – сообщила менеджер проектов Оксана Ищук.

Впереди у воспитанников интернатных учреждений Донецкой области еще 7 таких мотивационных встреч, которых дети ждут с нетерпением.

Источник: ТК «Донбасс»