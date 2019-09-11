«Шахтер» готовится к встрече с «Зарей» (Фото)

Команде Луиша Каштру предстоит провести важный поединок в Харькове. Во-первых, встречи с «Зарей» всегда проходят в бескомпромиссной борьбе, и «горняки» предельно серьезно готовятся к ним. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Кроме того, через четыре дня после домашней игры «Шахтер» стартует в Лиге чемпионов с фаворитом группы «Манчестер Сити». Во-вторых, после паузы на матчи сборных войти в ритм внутренних соревнований непросто. В оставшиеся дни «оранжево-черные» будут работать в режиме одной тренировки в день.

Также сообщается о том, что 11 сентября состоялась вечерняя сессия в загородном комплексе «Святошин». К команде присоединились игроки национальной сборной Украины. Футболисты, участвовавшие в товарищеском поединке с Нигерией, занимались в общей группе около часа, после чего сфокусировались на восстановлении. У Жуниора Мораеса, Андрея Пятова, Виктора Коваленко, Николая Матвиенко и Богдана Бутко была индивидуальная программа.

Полноценную тренировку со своей новой командой впервые провел Евгений Коноплянка. Со многими в «Шахтере» футболист знаком по сборной Украины. Пока полузащитник только входит в рабочий процесс, хотя заметно, что адаптация ему дается легко, и что он выкладывается на полную.