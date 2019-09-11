За что Зеленский поблагодарил послов, в том числе – Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Во время беседы с послом Эстонской Республики в Украине Каймо Кууском был отмечен активный политический диалог между двумя странами. Президент выразил благодарность Эстонии за принятое решение о непризнании российских паспортов, которые незаконно выдаются гражданам Украины на Донбассе. «Я хочу поблагодарить вас, правительство и президента за то, что Эстония довольно жестко отреагировала на паспортизацию со стороны Российской Федерации на временно оккупированных территориях», – сказал Владимир Зеленский. Глава государства выразил надежду на активизацию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Эстонией. Был также отмечен значительный потенциал для сотрудничества в сферах диджитализации и е-управления.

Кроме того, во время церемонии вручения верительных грамот Владимир Зеленский поздравил Этьена де Понсена с началом его миссии в Украине в должности посла Французской Республики. Были обсуждены дальнейшая активизация политического диалога и двустороннего экономического сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии в ближайшее время конкретных шагов для этого. Глава государства отметил роль Франции в рамках «Нормандского формата» и выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже в ближайшее время.

Во время разговора с послом Республики Австрия в Украине Гернотом Пфандлером глава государства поблагодарил за неизменную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за практическую помощь нашему государству в преодолении последствий российской агрессии. «Я также хотел бы поблагодарить Австрию за мощную санкционную политику в отношении России», – сказал президент Украины. Также Владимир Зеленский поблагодарил Австрию за помощь в реабилитации детей участников АТО. «Я знаю, что около 500 детей участников АТО получили от страны реабилитационную помощь», – сказал Владимир Зеленский. Собеседники согласились с необходимостью активизации политического и экономического диалога между двумя странами.

Общаясь с послом Королевства Нидерландов в Украине Йоганнесом Германн Адрианус де Молом, глава государства проинформировал о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также о произведенном Украиной и РФ 7 сентября взаимном освобождении удерживаемых лиц. Президент Украины выразил благодарность нидерландской стороне за конструктивную позицию в этом вопросе и готовность должным образом наказать виновных в сбивании самолета рейса МН-17.

Во время разговора с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелиндой Симмонс Владимир Зеленский выразил благодарность за помощь в проведении реформ и укреплении обороноспособности нашего государства. Отмечена высокая интенсивность политического диалога, в частности, на уровне лидеров двух стран. Речь шла также о важности продолжения переговоров по новому соглашению между Украиной и Великобританией, которое будет определять политические и экономические отношения между двумя странами после выхода Великобритании из ЕС.