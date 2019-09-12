История Сергея Шитикова: В Донецке возил Кутуньо и Месси, а сейчас на катере рассекает просторы Днепра (Фото, видео)

С переселенцами из Донецка Сергеем Шитиковым и его женой Ириной в будний день последнего летнего месяца встречаюсь в Киеве во дворах новых высоток возле метро Славутич. Оттуда мы едем за город – в поселок Вишенки Бориспольского района. Там, на охраняемом причале, стоит финский катер Flipper 630cc, давняя мечта Сергея, которую он осуществил в апреле прошлого года. Уже второй сезон Шитиковы, когда сами, но чаще в компании друзей, расширяют сухопутные границы, осваивая водную гладь и бесконечные просторы Днепра.

19 лет назад купил первый микроавтобус

Сергей за рулем автомобиля, а в багажнике джипа – любимец по кличке Грэй. Мне не терпится начать общение и уже в машине включаю диктофон: «Сергей, я тебя немного знаю, но все же расскажи, чем ты в мирное время занимался в Донецке?».

«В Донецке я жил! Работал и жил, как иногда говорят, на работе! Вместе с городом, с его самыми яркими событиями и праздничными мероприятиями. В конце мая 2000 года я приобрел свой первый микроавтобус. С него и началось становление компании "ЛюксАвтоКом", которая занималась пассажирскими перевозками. Акцент был сделан на предоставлении услуг по заказу, так как в то время мы с удивлением для себя обнаружили огромную дыру в предложениях на услуги такого рода. В Донецке просто отсутствовал автотранспорт, доступный к аренде, вместимостью больше легкового автомобиля, с кондиционерами и комфортабельными салонами. При дальнейшем формировании своего автопарка мы выбирали максимальный комфорт и широкий спектр по вместимости от легкового автомобиля представительского класса до автобусов большой вместимости, отвечающих самым современным европейским требованиям по комфорту и безопасности. И достаточно быстро заняли свою нишу в VIP-сегменте пассажирских перевозок, обслуживая большинство иностранных делегаций и официальных гостей нашего города. Весь транспорт проходил процедуру лицензирования, обязательную для такого рода услуг, в том числе и Mercedes S-class, что для Украины в то время было очень необычным. Оплата осуществлялась по безналичному расчету, в том числе и с НДС, что тоже для рынка заказного транспорта было большой редкостью», – отметил Сергей.

Заядлый курильщик Кутуньо и строптивый Киркоров

Еще до появления в парке Ленинского комсомола фундамента будущей «Донбасс Арены», турецкая компания ENKA подписала с «ЛюксАвтоКом», компанией Шитикова, контракт на доставку своих сотрудников от мест проживания к месту строительства будущего стадиона и обратно.

На Mercedes-Benz W221 Сергей лично возил Тото Кутуньо. В Донецк итальянский певец приезжал в апреле 2008 года, когда собственник компании «ИСТИЛ» Мохаммад Захур, по случаю продажи данного металлургического предприятия, устроил прощальный вечер. «Только отъехали от аэропорта на несколько километров и Кутуньо спрашивает разрешения, можно ли закурить. Я не мог отказать звезде такого уровня. В ответ он предложил сигарету мне и тут же любезно протянул зажженную зажигалку. Пока доехали из аэропорта в гостиницу "Донбасс-Палас", он скурил несколько сигарет, вот тогда я и предположил, что курение не так и опасно, как нам рассказывают», – смеясь, вспоминает Сергей.

Где-то в донецкой квартире Шитиковых остался автограф Лионеля Месси. В апреле 2011-го «Шахтер» на «Донбасс Арене» принимал «Барселону». Наши проиграли с минимальным счетом, кстати, Месси и забил. «После матча его и еще пару игроков оставили на допинг-контроль. Автобус с командой уехал, а Месси остался. Я обычно не навязываюсь, типа распишитесь вот тут или давайте сфотографируемся. А тут без вариантов – у меня в автомобиле рядом со мной сам Месси! Блокнота под рукой не оказалось, так что ему пришлось расписаться на пластиковой табличке формата А3. Маркера тоже не было: расписался ручкой на пластике и потому автограф получился не очень четким», – говорит Сергей.

Еще Шитиков был личным водителем у голливудской актрисы украинского происхождения Милы Йовович. Она приезжала в мае 2011 года на празднование 75-летия «Шахтера». Тоже оставила дончанину личный автограф. По словам Сергея, Мила оказалось очень веселой и много шутила.

«Чуть позже, в этом же месяце, "горняки" отмечали чемпионство. Было много артистов, но запомнилось, что я сопровождал Юру Шатунова, который выступал и на площади Ленина. От той встречи остались два подарочных CD-диска, понятное дело, что с автографами», – улыбается собеседник.

«Еще есть история, связанная с Филиппом Киркоровым. Агентство, организовавшее его концерт, буквально за пару часов до прилета певца слезно упросили нас встретить его на Mercedes-Benz W221. Были сомнения, просто днем этот же автомобиль уже был заказан для новобрачных, но других вариантов у агентства не нашлось и организаторы заверили, что Киркорова надо доставить только из аэропорта в "Донбасс-Палас". По таймингу мы успевали на оба заказа. Накладок не должно было быть, и я согласился. Но по дороге Киркоров узнал о том, что его путь лежит из аэропорта в гостиницу, а дальше авто едет по другому заказу и принципиально не отпустил водителя. Он делал остановку на улице Артема, не спеша осматривал близлежащие магазины и их витрины. Машина стояла и ждала полтора часа. Надо отдать должное нашим землякам-молодоженам, они отнеслись с пониманием к ситуации, несмотря на то, что у них была свадьба. Мы совместно с агентством предоставили им другой автомобиль уже бесплатно. В итоге все остались довольны», – вспоминает тот случай собеседник.

Злосчастные приключения и конфискация транспорта

А в конце мая 2014-го Шитиковым пришлось переезжать в Киев, заблаговременно перевезя и транспорт. Первую очередь автобусов перегоняли 24 и 25 мая и искали новое место дислокации. А в это время в Донецке разворачивались бои за аэропорт. Перегнали вторую партию. Еще часть микроавтобусов оставалась в Донецке и продолжала свою работу по долгосрочному контракту о доставке сотрудников все еще работающего комбината Cargill, вплоть до 4 июля 2014 года.

То, что на Донбасс надвигается большая беда, Сергею стало понятно сразу после захвата верификационной миссии ОБСЕ и автобуса Mitsubishi его компании под Славянском 25 апреля 2014 года.

«На нашем автобусе представители ОБСЕ неделю передвигались по Донецкой и Луганской области, в основном по приграничным районам, заезжали вглубь территории России. Пребывание миссии уже подходило к концу. Утром следующего дня они должны были выезжать в Харьков, оговоренный маршрут пролегал в объезд захваченного на тот момент Славянска, через город Павлоград. В Донецке они жили в гостинице "Полет" возле нашего, тогда еще существовавшего аэропорта. Водитель и автобус, также по требованию миссии, постоянно находились в этой гостинице», – начал рассказ об этой истории Сергей.

Автобус, обслуживавший ОБСЕ

Накануне, 24 апреля, в конце рабочего дня все было подготовлено для поездки представителей ОБСЕ в Харьков. «Но уже поздно вечером что-то изменилось. Новый план следующего дня предполагал поездку к окраине Славянска, к обеду уже должны были быть в Бахмуте и вечером вернуться в гостиницу Донецка. И только на следующий день выезжать в Харьков. Обычно представители ОБСЕ ездили в военной форме того государства, которое представляли, а в эту поездку по чьему-то совету одели обычную гражданскую одежду. Добавилась и машина сопровождения ГАИ, которой в других выездах не было. А дальше без остановок и досмотров колона прошла все блокпосты, объезжая стоящие перед ними очереди автомобилей», – вспоминает Шитиков.

И вот неожиданно машина сопровождения делает остановку возле стелы с надписью «Славянск», вслед за ней останавливается и автобус. Пассажиры, пользуясь паузой, начинают выходить из автобуса и фотографироваться на фоне стелы. «Буквально через пару минут навстречу, со стороны Славянска, проезжает микроавтобус, разворачивается и из него выскакивают вооруженные люди в масках. Всех представителей ОБСЕ поставили лицом к автобусу, скомандовали поднять руки и обыскали, собрали телефоны и посадили обратно в автобус. Дальше под конвоем поехали в Славянск. К вечеру водителя и сотрудников ГАИ вместе с их служебной машиной отпустили, и они вернулись в Донецк», – вспоминает детали того дня собеседник.

Автобус остался стоять под стенами захваченного Славянского исполкома. Позже его «заставят поработать» на «молодую республику»: транспорт засветится на видео с «республиканцами» в Семеновке, на Саур-Могиле и в сопровождении «Градов» на въезде на макеевскую объездную со стороны Харцызска. Позже в него попала граната из подствольного гранатомета, были выбиты стеклопакеты и частично обгорел салон.

Из Киева в Донецк за теплыми вещами и обратно

Это была первая, но не последняя утрата компании. Через время представители «ДНР» «отожмут» несколько микроавтобусов, в том числе и тот, который был в эскорте американской певицы Бейонсе, выступавшей в августе 2009 года на открытии «Донбасс Арены».

Летом 2014 года семья Шитиковых начала обустраиваться в Киеве: сняли квартиру, арендовали боксы для транспорта и занимались поиском новой работы и новых заказчиков. Часть донецких клиентов «ЛюксАвтоКома» также перебралась в Киев, что дало возможность продолжить сотрудничество и на новом месте

На этом историю с Донецком можно было закончить, но с приходом осени Шитиковы вынуждены были поехать в Донецк за теплыми вещами. Потом это понадобилось родственникам, потом друзья попросили отвезти, потом друзья друзей. И тогда стало понятно, что у людей есть большая потребность в пассажирских перевозках в Донецк, так как железнодорожное сообщение было прервано и другого транспорта, кроме автомобильного, не оставалось.

«Изначально возили земляков большими автобусами от 19 до 50 мест. Желающих было больше, и мы с трудом удовлетворяли повышенный спрос. Четыре рейса хоть как-то закрывали потребности людей. Наш диспетчерский пункт практически круглосуточно работал в режиме кол-центра, давая ответы и консультируя по вариантам проезда. Часто диспетчеры выступали в роли психологов, успокаивали и помогали людям, попавшим в непростые условия. А к концу 2014 года вышел указ о запрете регулярного автобусного сообщения, который позже распространился и на нерегулярные перевозки с неконтролируемыми территориями», – отметил Сергей.

Летом 2015 года Украина запретила автобусам пересекать линию разграничения в обоих направлениях. «По чистой случайности все наши автобусы оказались в этот момент в Киеве. Но знаю и о ситуациях у коллег, у которых транспорт остался в Донецке и выехать им в Украину стало невозможно. Собственно, такие вот бестолковые указы и вынудили перевозчиков начать осуществлять рейсы через территорию России. И если в Донецк такие рейсы особо не прижились, из-за большого круга и расстояния, то Луганские рейсы вполне конкурировали с дальнейшими рейсами через саму линию разграничения. Мы, к слову, не отходили от украинского законодательства и не сделали ни одного рейса через неконтролируемую границу», – констатирует Шитиков.

В связи с запретом большие автобусы стали не востребованы, а им на смену выехали минивэны. «Понятное дело, что в то время потребность в поездках у людей никуда не делась, а количество мест значительно уменьшилось, если автобус вмещает 50 пассажиров, то минивэн только 8. Значительно поднялась себестоимость, а значит и выросла стоимость проезда через линию разграничения», – пояснил транспортник.

500 тысяч долларов за освобождение сотрудников

В конце июня 2017-го из Киева в Донецк был совершен очередной рейс. Как потом стало понятно – последний. Были длинные выходные по случаю празднования Дня Конституции и соответственно многие хотели проведать родной город. Пробыв несколько дней в Донецке, 1 июля микроавтобусы с людьми выехали в сторону столицы, но машины были остановлены на блокпосту «ДНР», который сейчас называется «Александровка» (в народе – «Каргилл» из-за ранее действовавшего здесь предприятия Cargill).

«Пассажиров высадили, транспорт конфисковали, а моих четырех водителей увезли в неизвестном направлении. Вместе с ними и троих сотрудниц. Позже выяснилось, что ребят держали в Донецке на территории арт-центра "Изоляция", который с началом войны стал тюрьмой для неугодных боевикам людей. Женщин отпустили спустя 5 месяцев. Двух мужчин – через 22 месяца. А судьба еще двух – до сих пор не известна. Спустя полгода, как только были получены подтверждения с мокрыми печатями из "силовых ведомств" Донецка о месте нахождения водителей, нами были поданы заявления в координационный центр. К сожалению, этих документов, выданных самой же нынешней "властью" Донецка, оказалось недостаточно, чтобы добиться их быстрого подтверждения», – сказал Сергей.

В течение этого времени со стороны «ДНР» Шитикову предлагали «поспособствовать» в решении его вопроса. Но все безуспешно – люди брали деньги и пропадали. «Предоплаты», которые Сергей платил, были относительно небольшие – от одной до четырех тысяч долларов. Но находились и такие «помощники», которые озвучивали почти фантастические цифры. Самая большая была – 500 тысяч долларов. У других прайс был более «лоялен» – 140-160 тысяч долларов, но последующих гарантий Сергей так и не смог получить.

Переживания о захваченных людях и ощущение собственной беспомощности привели к полной остановке работы компании почти на два года. «Спустя это время, по настоянию наших киевских, еще довоенных клиентов, мы стали понемногу возвращаться к работе и выходить из затянувшейся депрессии. Все-таки наша компания была региональной направленности и ориентирована на долгосрочное сотрудничество с предприятиями и гостями города. Пришлось вносить коррективы из-за особенностей местного рынка и открывать для себя Европу», – говорит Шитиков.

Сбылась мечта – Сергей капитан финского катера

Сейчас «ЛюксАвтоКом» все еще не работает на полную мощность. Пока не спешит Сергей и с набором новых сотрудников – ограничивается работой с теми, кто остался еще из довоенных времен.

«Если дома у нас практически не было конкуренции, то киевский рынок может предложить достаточно большое разнообразие транспорта. Но VIP-транспорт хорошо востребован. Из недавнего – наши микроавтобусы принимали участие во встрече и сопровождении делегации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но в основном ориентируемся на заказы, связанные с туризмом. Работа должна приносить удовольствие, а что может быть большим удовольствием, как не путешествия? В том числе и по нашей, такой разной, живописной Украине», – продолжает Шитиков.

Волею судьбы оказавшись в Киеве, возле Днепра, он вспомнил, что уже многие годы мечтал о катере. Еще в Донецке это приобретение вызывало бы большие противоречия. «Наш Кальмиус не слишком мореходный, а ездить каждый раз в Мариуполь представлялось маловероятным. А тут под боком бескрайний Днепр. Было решено продать один микроавтобус и обзавестись новым средством передвижения. Время бежит быстро, а откладывать на потом больше не хотелось. События в Донецке показали, что никто не знает, что ждет нас завтра. Катер рассчитан на семерых человек, при этом он достаточно универсальный и относится к классу река-море. Ему не страшен любой шторм в наших широтах, нет каюты, но вместо нее – кабина, в которой можно укрыться от солнца и дождя», – Шитиков с явным удовольствием рассказывает о катере.

За штурвалом Сергей отвлекается от возникших проблем. Шум воды для него лучшее лекарство, а глаз радуется от неописуемых красот нашей страны. «Были, конечно, опасения, что содержание окажется непосильным и новое приобретение станет обузой. Но если сравнивать с легковым автомобилем – то, наверное, владение катером обходится дороже. Но с содержанием автобуса расходы вполне сопоставимы. А к таким цифрам я давно привык», – признается Сергей.

«Я считала, что лодка – это излишество и без нее можно прожить. Но сейчас я очень рада, что у Сергея осуществилась еще одна мечта, –подключается к разговору супруга Ирина. – Прогулки по воде помогают перезагрузиться, плохие мысли улетучиваются, и ты наполняешься позитивной энергией».

Верю в освобождение Донбасса, ведь без веры жить нельзя!

За разговорами незаметно мы уже прошли по Днепру и притокам южную часть Киевской области. С нами на борту еще один пассажир – пес Грэй породы тайский-риджбек. В семье Шитиковых он живет с февраля. Грэю всего 10 месяцев.

«Собака – это наш проводник в мир, с которым мы сосуществуем рядом. У городского жителя совсем небольшой выбор из животных, которых он может содержать в квартире. Но собака, наверное, это самое благодарное, отзывчивое и понимающее существо. С детства люблю собак, быть может, потому, что родился в год Собаки. Когда есть свободное время, мы обязательно идем на воду и, конечно же, с собой берем Грэя. Он почти все время находится на носу катера и держит нос по ветру. Это его любимое место в лодке. Всегда смотрит вперед и первым сходит на берег. Наверное, и нам есть, чему у него поучиться: смотреть всегда вперед, несмотря на встречный ветер. Для этого ведь тоже нужны усилия», – с улыбкой говорит собеседник.

Сергей и Ирина поняли, что строить планы – дело неблагодарное. Поэтому ребята научились жить сегодняшним днем. «Война изменила наш ритм жизни. Если раньше мы жили будущим, строили планы, стратегии развития, то сейчас все очень изменилось. Жить надо настоящим. Не ждать, что оно придет и когда-то все наладится, а радоваться тому, что есть. И это правильно. Надо наслаждаться моментом здесь и сейчас. Скажу избитую фразу, что время лечит. Я все реже возвращаюсь к прошлому, каким бы хорошим оно не было, и не спешу заглядывать в будущее. Но все равно живу с надеждой, что в скором времени вернемся в Донецк, что вернутся люди, и город снова задышит и расцветет. Верю в освобождение Донбасса, ведь без веры жить нельзя, и она у меня есть. Я бы не стал говорить о временных рамках, потому что это зависит не от одного решения. К тому же делать прогнозы, когда это не зависит от одного тебя, можно, но в очень широком диапазоне, а я очень не люблю ошибаться. Верю, мы обязательно это увидим! Просто по-другому быть не может, Донбасс – это Украина! А в мире должна быть справедливость!», – заключил Сергей Шитиков.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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