С опережением графика: Как турки ремонтируют трассу «Запорожье – Мариуполь» (Фото)

В Запорожской области близится к завершению капительный ремонт основной части стратегической автомагистрали до Мариуполя (Донецкая обл.). Подрядчики уверяют, что они ремонтируют дорогу добросовестно, дают немалую гарантию.

Здесь работники иногда преодолевают за сутки до трех километров. На каждом участке и днем и ночью громыхает полтысячи единиц спецтехники. «Темпы работ очень высокие. Мы начали участок практически 28 июля. За это время прошли больше 30 км дороги», – сообщил начальник участка ООО «Автомагистрать Юг» Алексей Анохов.

Рабочие, которых на нескольких участках работает до тысячи человек, почти добрались к административной границе с Донецкой областью. Более чем 200 км автодороги «Запорожье – Мариуполь» не видели ремонта 30 лет. А с начала вооруженного конфликта на Донбассе остатки покрытия изувечила военная техника. Кое-где еще остались участки, напоминающие о тогдашнем плачевном состоянии всей трассы.

Ремонтировать магистраль государственного значения запорожские автодоровцы начали в 2016 году. За 2 года им удалось починить только до 50 км пути. В этом году мощностями трех подрядных компаний обещают сделать более 120 км и выйти к админгранице с Донецкой областью. Правда, для этого, как говорят, пока не хватает средств. «По финансированию этой дороги, по 123 км, это порядка 2 млрд 600 грн. На сегодня нехватка финансирования, чтобы закончить дорогу, у нас порядка миллиарда», – сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрей Ивко.

Автодоровцы надеются, что чиновники найдут средства для завершения ремонта всей трассы, который продолжается одновременно с обеих сторон адмиграницы, в Запорожской и Донецкой областях. Подрядчики уверяют, что ремонт, хотя и средний, однако, основательный. Слой нового покрытия достигает 40 см. «Тут предусмотрена технология с ремонтом основы, поэтому эта дорога будет способна воспринимать большие нагрузки и будет более долговечной. Срок гарантии – 10 лет на основу, 5 лет на верхний слой покрытия», – рассказал руководитель проекта ООО «Автомагистрать Юг» Александр Черный.

Одна из подрядных компаний, которые чинят стратегическую магистраль, турецкая. По словам ее сотрудников, работают с опережением графика. В Запорожской области свои участки завершили и уже взялись ремонтировать определенные километры со стороны Мариуполя. «Мы идем впереди. Потому что у нас задача была 2 месяца. И мы это успели за 40 дней», – сообщил представитель компании Эмрах Мехмет Багйапан.

Из-за капитального ремонта трассы строители кое-где вынуждены устраивать автомобилям реверсивное движение. Однако, водители не жалуются. «Мы очень довольны, дорога – прелесть», – говорит водитель.

Подрядчики обещают, что ремонт магистрали закончат уже в середине октября. Но в том же время предупреждают – если многотонные фуры будут бесконтрольно ездить по новой трассе, покрытие долго не выдержит. Поэтому на въездах на магистраль стоит установить специальные весы и ограничивать движение перегруженных машин.

Напомним, в Донецкой области участок трассы национального значения Н-08 от Мариуполя до Запорожья ремонтируют днем и ночью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факти ICTV»

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