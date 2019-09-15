От эвакуации до пенсий: Как изменились проблемы переселенцев за 5 лет войны

Главные темы, волнующие переселенцев в Украине, это пенсия, паспорт, жилье и лекарства. Об этом рассказала руководитель «горячей линии» общественной организации «Донбасс-SOS» Виолетта Артемчук, передает «Gazeta.ua».

По ее словам, «горячая линия» для переселенцев работает в организации с 2014 года. «Именно благодаря ей мы видим, что волнует людей. Для нас это как термометр, измеряющий температуру. Однако мы не гуманитарный фонд, можем помочь только информацией. Но некоторые случаи сопровождаем, если очень цепляет ситуация», – сказала Артемчук.

Так, по словам руководителя «горячей линии», в 2014 году получали обращения от людей по вопросу о том, как уехать в безопасное место. Активисты разрабатывали маршруты эвакуации людей из «горячих точек». Также переселенцам была необходима гуманитарная помощь. Часто у людей не было простых бытовых вещей – белья, одеял и подушек, посуды, теплой одежды.

Новые вопросы возникли, когда ввели понятие линии разграничения, поставили пункты пропуска и запустили пропускную систему. Параллельно постепенно уменьшаются запросы на гуманитарную помощь. Если в 2015 году в ней нуждалось около 30-35% переселенцев, то в 2019 году – около 10%. И большинству нужны лекарства. «Звонят переселенцы, которым трудно оплачивать дорогостоящее лечение и аренду квартиры. Например, звонил мужчина, который заболел и интересовался, есть ли государственные программы помощи. Сейчас он получает 442 гривны "переселенческих", их недостаточно, чтобы покрыть аренду и оплатить коммунальные услуги», – говорит Виолетта.

И добавляет, что количество обращений увеличивается, когда государство принимает какие-то новые законы или постановления.

По ее словам, сейчас есть две самые большие проблемы. Во-первых, пенсии могут получать только те пенсионеры-переселенцы, которые оформили справку внутренне перемещенного лица. Если ее нет, пенсию не выплачивают.

Во-вторых, увеличилось количество обращений о выдаче и обмене украинских паспортов. Проблема возникает и с подтверждением прописки на неподконтрольных территориях.

Согласно анализу полученных на «горячую линию» обращений за август, гуманитарные проблемы и вопросы с жильем идут на второй план, хотя до сих пор остаются насущными. «Запомнился случай с мужчиной, который живет на неподконтрольной территории и смотрел украинское телевидение через спутниковую антенну. Для него это единственный мостик, связывающий с Украиной. Рассказывал, когда на Новый год видел, как дети пели гимн Украины, плакал. Однако сейчас вводят цифровое телевидение и надо приобрести спутниковый тюнер. Но его могут просто не пропустить военные, потому что нет среди списка разрешенных вещей. И теперь многие люди не смогут смотреть украинские новости, возникает еще один барьер», – рассказала Виолетта Артемчук.

Напомним, телефон «горячей линии» ОО «Донбасс-SOS» 0 800 309 110. Каждый месяц к ним обращаются около 2 тыс. человек.

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