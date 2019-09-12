Война на Донбассе: Линия фронта глазами американского фотографа (Фото)

Американский фотограф Steve Andre (Стив Андре) очень проникся боевыми действиями на Донбассе и снимал войну, украинских армейцев и последствия боевых действий по всей линии фронта. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) «Холодный Яр» на своей странице в Facebook.

Как сообщается, он фотографирует с 2004 года, отдавая предпочтение документальному фото тяжелой промышленности и зон катастроф. Украину Стив впервые посетил в 2010 году, чтобы фотографировать Чернобыль и Припять. Подружился с местными бабушками, и до сих пор поддерживает с ними контакты и обменивается подарками.

Путешествие фотографа фронтовыми тропами Донбасса началось с Авдеевской промзоны. Также фотограф побывал на «Бутовке», в Песках, на Мариупольском направлении, в Золотом, Новотошковском, Горском. Не обошел вниманием и 93-ю бригаду «Холодный Яр», когда она воевала на Авдеевском направлении.

В родном Детройте (США) Стив организовал фотовыставку, чтобы показать посетителям, «как украинцы много лет с оружием в руках защищают свою землю от российской оккупации». «Меня очень разочаровала украинская диаспора в Детройте. Люди, позиционирующие себя как украинцы, просто понятия не имеют, что происходит в Украине. Они просто засунули голову в песок», – признается Стив.

«Фотограф настолько проникся судьбой Украины, что даже одну из своих кошек назвал "Svoboda" (Свобода). Также он коллекционирует патчи, и в его коллекции немало тех, которые ему подарили бойцы на передовой», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, военный фотограф-волонтер Дмитрий Муравский представил социальный проект – фотовыставку «2 000 дней война». В проект вошли фото, сделанные в период с 2014 по 2018 годы, со всей линии разграничения.

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