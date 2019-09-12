Третьи сутки без воды: Как решают проблемы «Лисичанскводоканала»

На Луганщине депутаты Лисичанского городского совета в среду, 11 сентября, провели внеочередную сессию. На ней решали, выделять ли финансовую поддержку ЛКСП «Лисичанскводоканал» на оплату электроэнергии, который 10 сентября был обесточен из-за долгов перед энергетиками «Луганского энергетического объединения».

Для решения проблемы депутаты Лисичанского горсовета рассматривают несколько вариантов. По словам мэра Лисичанска Сергея Шилина, перед водоканалом стоят несколько вопросов, среди которых – создание нового предприятия и повышение тарифов на воду. «Если будет два предприятия, тогда только можно будет рассматривать повышение тарифов. Если нет, то на сегодня НКРЭКУ не даст нам повышать тарифы», – сказал он.

Для решения проблемы водоснабжения в Лисичанске на повышении тарифов настаивает директор «Лисичанскводоканала» Александр Батуков. «Мы подали тариф в НКРЭКУ на актуализацию. Если он повысится в течение месяца-двух, он будет 29 грн с копейками за куб. м. Мы планируем повышение тарифов. Сейчас это на рассмотрении в НКРЭКУ», – сообщил он.

«Если на сессии выделят 1,5 млн грн – мы вернемся к переговорам с "ЛЭО" о подключении нас к водоснабжению. Сейчас нужно решить вопрос о выделении денег из городского бюджета», – заявил Батуков.

В свою очередь директор «ЛЭО» Андрей Колосов подтвердил, что пока энергетики не получат оплату за электроэнергию, водоканал не подключат к водоснабжению. «Пока не будет решен вопрос с оплатой какой-то части задолженности своему поставщику, продолжать наращивать гигантский объем задолженности водоканала мы больше не можем. Предприятие не в состоянии продолжать кредитовать Лисичанский водоканал, чтобы они спокойно продолжали работать», – прокомментировал Колосов.

На совещании с губернатором Луганщины Виталием Комарницким во вторник, 10 сентября, депутаты Лисичанского горсовета предлагали поднять тарифы на воду с 26 до 40 грн за куб. м. В соседнем Северодонецке тариф на воду составляет 16,53 грн, в Рубежном – 23 грн за куб. м. Идею создания нового предприятия глава Луганской области поддержал: «Как мне кажется, создание нового, не банкротство, это все-таки выход. Повышение тарифов будет все равно».

Вечером 11 сентября стало известно, что на внеочередной сессии Лисичанского горсовета деньги из бюджета для финансовой поддержки водоканалу не выделили.

Напомним, в августе в Луганской области в Лисичанске, Новодружеске и Приволье жители трое суток находились без централизованного водоснабжения. Энергетики обесточили объекты водоканала из-за долгов. 21 августа на внеочередной сессии Лисичанского городского совета местные депутаты выделили из бюджета 2,2 млн грн на погашение долгов водоканала перед энергетиками. После этого было восстановлено электроснабжение 3 насосных станций и 2 канализационных насосных станций КП «Лисичанскводоканал». Предприятие задолжало энергетикам более 160 млн грн.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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