В «ДНР»: В Макеевке произошло тройное ДТП (Фото)

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) произошло тройное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Авария произошла 11 сентября после остановки «МИСИ»: на перекрестке, перед пешеходным переходом, столкнулись 3 легковых автомобиля. Транспортные средства получили повреждения. О том, есть ли пострадавшие, очевидцы не сообщают.

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