В «ЛНР» на взрывоопасном предмете подорвался мирный житель

В неподконтрольном украинским властям поселке Лозовский (Славяносербский р-н, Луганская обл.) местный житель подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«В результате подрыва на взрывоопасном предмете пострадал мужчина 1973 года рождения. Диагноз: множественные осколочные травмы живота, травматическая ампутация левого локтевого сустава, открытая челюстно-лицевая травма», – утверждают в «ЛНР».

Там добавляют, что пострадавший госпитализирован, его состояние тяжелое.