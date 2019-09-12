Под землей работала смена: В «ЛНР» сообщили причины и подробности пожара в шахте

В неподконтрольном украинской власти пгт Ясиновский (город Ровеньки, Луганская обл.) ночью 10 сентября произошел пожар на шахте им. Вахрушева. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», сообщение о загорании на шахте им. Вахрушева поступило 10 сентября в 00:05. «Предположительно, из-за падения крепи произошел обрыв троллеи электровоза с последующим коротким замыканием и возгоранием деревянных конструкций крепи на площади 15 кв. м», – сообщают в «республике».

«На тот момент под землей работала смена – 87 человек. Из них 83 горняка вышли самостоятельно, 4-ро остались для поддержания систем жизнеобеспечения», – добавляют в «МЧС».

Также в «ЛНР» сообщают, что «горноспасателями производилось тушение выявленных очагов горения, охлаждение стенок выработки, контроль рудничной атмосферы и отбор проб воздуха». 11 сентября в 06:00 объявлена ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, ранее о пожаре на шахте сообщали местные жители в соцсетях.

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