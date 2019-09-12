Трое известных украинцев отказались от идеи посетить Луганск

Трое известных украинцев, решивших отправиться на День города в неподконтрольный украинским властям Луганск, отказались от этой идеи. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из этих трех украинцев, сотрудник Луганской облгосадминистрации Денис Денищенко.

По его словам, инициатива «Иду в Луганск» – это социальный эксперимент. Результаты его Денищенко обещает проанализировать вместе с коллегами и озвучить.

«Конечно, мы оценивали риски, но тот уровень ненависти, непонимания, угроз в нашу сторону по обе стороны линии соприкосновения показал, насколько эта тема запущена… Нас осудили, не дали права и времени сказать слова в свою защиту», – отметил чиновник.

«Информационная война полностью проиграна и держится только на плечах активистов, волонтеров и местных лидеров их инициатив. О национальной безопасности мы слышим только из уст ответственных чиновников в Киеве, дальше зачастую это не идет. Тут сложно и часто просто опасно. Это суровая реальность. Поэтому мы никуда не идем. Пока это только мечта, лично для меня», – добавил он.

Под постом подписались также двое его единомышленников, Андрей Шаповалов и Антон Волохов.

Напомним, что трое переселенцев из Луганска решили посетить «ЛНР» и отпраздновать День города Луганска, который отмечается 14 сентября.

Также сообщалось, что «Общественное ТВ» не поддержало намерение своего сотрудника Андрея Шаповалова попасть в Луганск.

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